A escasos siete días de los comicios generales del 29 de noviembre, España encara el tramo decisivo de una contienda marcada por el desgaste del ejecutivo, el impacto del debate televisivo y la batalla digital por convencer a los indecisos.

El calendario electoral ha entrado en su recta final. A tan solo una semana de que los ciudadanos españoles acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre, el escenario político de ese país refleja un profundo agotamiento de ciclo tras ocho años de gestión liderada por Pedro Sánchez. Lo que hace algún tiempo se perfilaba como un malestar difuso en el ambiente social, se ha consolidado hoy en una demanda transversal de relevo en la conducción del país. El bloque oficialista llega a este último tramo sin haber logrado articular una narrativa capaz de revertir la erosión acumulada ni de reconectar con una mayoría ciudadana que percibe parálisis allí donde esperaba respuestas eficaces.

Los factores que explican esta fractura entre el Gobierno y amplios sectores de la sociedad responden a una acumulación de crisis mal resueltas. El crítico problema del acceso a la vivienda se ha convertido en una herida abierta que golpea con especial dureza a los jóvenes y a las clases medias, evidenciando las limitaciones de las políticas aplicadas hasta la fecha. A ello se suma la conmoción provocada por el reciente accidente ferroviario —el segundo de semejante magnitud en apenas nueve meses—, un episodio dramático que ha puesto bajo la lupa el estado del mantenimiento de las infraestructuras y la falta de transparencia en la gestión de los servicios públicos esenciales. Paralelamente, los diversos casos de corrupción que salpican al entorno gubernamental han estrechado el cerco político sobre Moncloa, mientras que el escaso seguimiento de la reciente huelga general promovida desde instancias sindicales y el evidente distanciamiento de los socios parlamentarios terminan de dibujar la fragilidad de la actual coalición.

En este contexto de vulnerabilidad oficialista, el debate cara a cara en televisión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo supuso un punto de inflexión determinante para el rumbo de la campaña. Lejos de permitirle al presidente del Gobierno recuperar la iniciativa o sembrar dudas sobre la solvencia de la oposición, el encuentro mostró a un Feijóo seguro, centrado en la gestión y eficaz a la hora de contrastar los datos macroeconómicos con las dificultades cotidianas de las familias. La clara victoria del líder del Partido Popular reforzó su perfil institucional y consolidó la percepción de que existe una alternativa articulada, dejando al candidato socialista a la defensiva y sin margen para el golpe de efecto que necesitaba su estrategia.

Junto a los formatos tradicionales, esta contienda se está librando con una intensidad inédita en el ecosistema digital. Las redes sociales han dejado de ser un mero altavoz secundario para convertirse en el principal campo de batalla donde se disputan el relato, la atención pública y la movilización. En este terreno, resulta llamativa la transformación estratégica del Partido Popular, que ha superado antiguas cautelas para desplegar una comunicación ágil, visual y directa, perfectamente adaptada a los códigos de las plataformas contemporáneas. Con mensajes segmentados y una rápida capacidad de respuesta frente a los argumentos del adversario, los populares han irrumpido con fuerza en la conversación digital, disputando un espacio que durante años parecieron monopolizar otras formaciones y conectando con franjas de votantes habitualmente alejadas del discurso convencional.

Con este telón de fondo, la totalidad de los sondeos publicados hasta la fecha coinciden en pronosticar un claro triunfo del bloque de las derechas, situando la suma de escaños en torno a la barrera de los doscientos diputados en las Cortes Generales. Sin embargo, las encuestas también dibujan un matiz crucial para la gobernabilidad futura: al Partido Popular no le alcanzaría para formar gobierno en solitario y necesitará sellar una alianza con Vox para articular una mayoría parlamentaria estable. El crecimiento sostenido de la formación encabezada por Santiago Abascal, que capitaliza parte del voto más indignado a costa de los propios populares, anticipa que, de confirmarse estos pronósticos, la negociación programática y el equilibrio interno de un eventual ejecutivo de coalición serán uno de los mayores desafíos políticos tras el recuento.

A partir de hoy comienza la fase más dura y exigente de toda la campaña electoral. En los próximos siete días, la presión mediática y política alcanzará su punto máximo, reduciendo prácticamente a cero el margen para cualquier error no forzado, declaración desafortunada o improvisación táctica. Es precisamente en este tramo final donde el segmento de electores indecisos termina de resolver su opción, sopesando entre la continuidad o el cambio y evaluando la credibilidad de cada proyecto. Quien logre transmitir mayor capacidad de reconstrucción institucional contará con una ventaja decisiva para afrontar la compleja tarea de reparar lo deteriorado y devolver al país su sitial en Europa y el mundo.