Ricky Martin vuelve a Chile: cuándo, dónde y la fecha de la venta de entradas

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se prepara para su esperado regreso a Chile, donde presentará uno de los shows más destacados de su gira por Latinoamérica.

El artista se presentará en el país con un espectáculo que promete ser inolvidable, repasando grandes éxitos de su carrera como Livin’ la Vida Loca, La Mordidita y Vuelve.

Además, el show incluirá una puesta en escena de alto nivel, con músicos en vivo y una producción visual impactante.

“Paren todo. Tenemos un notición. Nuestro Ricky Martin, ícono mundial regresa a Chile y nada menos que para inaugurar el Claro Arena. Aclamado por el público, elogiado por la prensa y adorado por sus fans, Ricky Martin llega en el mejor momento de su carrera”, indicaron desde la productora en sus redes sociales.

Cuándo, dónde y la fecha de la venta de entradas

El cantante presentará un concierto el 4 de octubre en el Claro Arena, en el evento inaugural del recinto perteneciente a Universidad Católica, que está ubicado en la comuna de Las Condes.

De acuerdo a la productora Multimúsica, la venta de entradas para el show de Ricky Martin se realizará mediante el sistema Puntoticket desde el 18 de agosto, a las 11:00 horas, a través de una preventa exclusiva de Banco Falabella, donde podrás acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard Falabella para comprar hasta cuatro entradas.

Esta preventa se mantendrá por 48 horas o hasta agotar stock, cuando se active la venta general de entradas, que también ofrecerá una rebaja del 15% para clientes Claro.