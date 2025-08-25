Vuelve la lucha libre de la mano de Xtreme Club: todo lo que debes saber de Sangre en el ojo, el show que hará vibrar al Teatro Huemul

Revisa la cartelera y cómo comprar entradas para uno de los eventos más importantes de la lucha libre chilena, donde estará en juego el Campeonato Absoluto en una tensa Triple Amenaza.

Tras las repercusiones que dejó Exterminio VI de Xtreme Club, donde Joagen Rock se coronó como campeón absoluto de la compañía, llega un nuevo evento en el que los luchadores limarán asperezas: se trata de Sangre en el ojo, el cual tendrá lugar en el Teatro Huemul el próximo sábado 06 de septiembre.

La agrupación de lucha libre chilena con mayor antigüedad en el circuito vuelve a dicho recinto para llevar a cabo este importante show, donde destacan grandes combates en su cartelera.

La cartelera de Sangre en el ojo

Uno de ellos será el de la lucha clasificatoria cuádruple que protagonizarán Máximo, Rencor, Francesco Di Bassi y Zack Over (Campeón Next Level). Un duelo con cuatro competidores de estilos muy distintos saltarán al ring con el objetivo de avanzar en el torneo más prestigioso de Xtreme Club.

Por otro lado, está el intenso choque entre Diego Plaza vs Anarko Montaña, en una pelea que promete tensión dentro y fuera del ring.

En cuanto al evento estelar, aquí se pondrá en juego el Campeonato Absoluto de Xtreme Club. El flamante Campeón Absoluto, Joagen Rock, realizará su primera defensa titular tras haber ganado la Batalla Real de Exterminio VI.

Enfrente tendrá a sus dos rivales finales en aquella contienda: Diego Gárate, ex campeón absoluto y dueño del récord de mayor duración en la batalla real; e Institutano Vásquez, quien hizo vibrar al público al eliminar a siete rivales en la última versión de dicho evento.

Cuándo, a qué hora y dónde se realizará Sangre en el ojo de Xtreme Club y cómo comprar entradas

Sangre en el ojo se realizará el próximo sábado 6 de septiembre en el Teatro Huemul a las 16:30 horas.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio luchalibreapparel.cl y se espera un gran marco de público tras los sold out de los últimos shows.

En este espectáculo no solamente se pondrá en juego el campeonato más importante de Xtreme, sino que también dará pie inicial al Torneo Ícono Xtremo 2025, una competencia que consagrará al próximo gran referente de la lucha libre chilena.