Desbordes propone eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales tras negativa de enrejar Fuente Alemana

El alcalde de Santiago criticó que la entidad no tuviera un argumento válido para negarse a instalar una reja que proteja la obra ubicada en el Parque Forestal.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, propuso la idea de eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) luego de que se negaran a instalar una reja para proteger la Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal.

Esto, luego de que en octubre pasado la obra fuera reinaugurada tras un proceso de restauración que incluyó la eliminación de grafitis, limpieza de elementos de bronce y granito, y la recuperación de detalles. Sin embargo, un día después fue vandalizada. A eso se sumó que en mayo, el monumento sufrió el robo de su báculo.

Ante este escenario, Desbordes lanzó la idea de que la Fuente Alemana tuviera una reja que la protegiera, pero acusó la negativa del CMN. “Ellos creen que no es conveniente, porque a ellos no les gusta. No hay un argumento. Es no nos parece que nos ponga reja, debe buscar una solución que brinde seguridad, pero no saben cuál”, aseveró.

“Yo he multiplicado los guardias de la comuna, pero son para estar cuidando a los vecinos. Por eso planteamos una reja, mirando lo que había en otros países: Bruselas (Bélgica), París (Francia). Cuando en el día se abre, deja un gran espacio para apreciar la fuente. No complica al turista”, agregó.

Debido a lo anterior, Desbordes sostuvo que “se debería dictar una norma de cómo se deben tratar los monumentos nacionales, y con todo cariño, eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales“.