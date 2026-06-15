“Me veo en la obligación de desenmascarar”: diputada Rodríguez respondió a director de Derecho de la U. de Chile

La republicana acusó que la investigación de la funa que sufrió se ha centrado en “intentar desmentirme y justificar la violencia”.

La diputada Javiera Rodríguez (REP) abordó la reciente declaración del director de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel González, quien responsabilizó a los acompañantes de la parlamentaria de provocar a los estudiantes, condicionando la funa que sufrió en su visita a la facultad.

En un oficio enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aseguró que esto fue con el objetivo de “irritar” a los alumnos y generar un ambiente hostil. Sumado a que se prohibió la entrada a la actividad a la presidenta del Centro de Estudiantes y otros dirigentes.

Además, precisó que la diputada Javiera Rodríguez no fue invitada en un primer momento al acto, ya que llegó como reemplazo del diputado Francisco Orrego y el consejero regional Felipe Serey.

Ante las palabras del director de Derecho, la diputada Rodríguez utilizó su cuenta en X para responder y acusó que la indagatoria sobre lo ocurrido solo se ha centrado en “intentar desmentirme y justificar la violencia”.

“Los gestos desafiantes en cuestión (ninguno). Así partieron, no hubo provocación. No quisiera seguir hablando de esto, pero me veo en la obligación de desenmascarar. Hasta la fecha la investigación ha constado en intentar desmentirme y justificar la violencia. Sinvergüenzas“, indicó.