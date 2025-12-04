Cinco panoramas para aprovechar el fin de semana

Por estos días de mucho ajetreo es bueno divertirse y pasar un buen rato, ya sea yendo al histórico concierto de Los Jaivas, viendo alguno de los documentales de In-edit, escuchando la música de las películas del estudio Ghibli o asistiendo a un recital a la orilla del lago Llanquihue (si se está en el sur).

Son días de compras navideñas, calor insufrible, escapadas a la playa y preparación para la segunda vuelta electoral, por lo que es bueno darse un tiempo para gozar con algunos de los panoramas que hay este fin de semana: ir a un concierto, ver una película o acompañar a los niños a ver una exhibición de monster trucks.

Los Jaivas celebran 60 años de carrera en el Nacional

Un gran homenaje a una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana, eso es “Los Jaivas, Siempre”, un concierto único con que la banda viñamarina estará celebrando sus 60 años de vida nada menos que en el Estadio Nacional.

Con canciones inolvidables como ‘Todos Juntos’, ‘Mira Niñita’, ‘Sube a Nacer Conmigo Hermano’, ‘La Conquistada’, ‘Canción del Sur’, ‘Mambo de Machaguay’ e ‘Hijos de la Tierra’, la obra de la agrupación liderada por Claudio Parra, Juanita Parra y Mario Mutis es, sin duda, parte de la identidad nacional, permaneciendo en la memoria gracias al lenguaje universal de las guitarras eléctricas que se fusiona con las raíces folclóricas y ancestrales de Latinoamérica, creando un género único e inconfundible.

El espectáculo “Los Jaivas, Siempre”, que se llevará este domingo 7 de diciembre, a las 19:00 horas, recorrerá la trayectoria de esta banda ofreciendo una experiencia para celebrar, que incluirá la presentación completa del disco “Alturas de Machu Pichu”, su álbum más vendido y que fue un hito cultural.

El espectáculo está diseñado como un recorrido escénico y emocional. Un guion simbólico, entrelaza historia, tierra, poesía, comunidad y rito, construyendo una experiencia artística que combina música, visuales, performance y espiritualidad. Cada momento busca transformar el imaginario de la banda en una vivencia multisensorial, donde la música y el arte dialogan en un homenaje sentidamente colectivo.

Lugar: Estadio Nacional.

Horarios: Domingo 7 de diciembre, a las 19:00 horas.

Entradas: Desde los 20.000 hasta los 100.000 pesos.

Link.

In-Edit celebra 21 años de documentales musicales

Otro de los panoramas para estos días es el festival de documentales musicales In-Edit, el principal certamen de su tipo del país, regresa con una cartelera más que interesante, la que se podrá ver hasta el 10 de diciembre en distintas salas de la capital como el Teatro Nescafé de las Artes, la Cineteca Nacional y el Centro Arte Alameda (Sala CIENA). Desde sus inicios en 2004, ha exhibido cerca de 700 películas y documentales sobre música, además de organizar presentaciones en vivo, conversatorios, exposiciones fotográficas, y feria de vinilos y editoriales independientes.

Dentro de lo más destacable de la programación de este año está “Mon Laferte, te amo”, de las realizadoras Camila Grandi y Joanna Reposi, quienes realizaron un seguimiento íntimo a la infancia y adolescencia de Monserrat Bustamante, lo que explica la fuerza con la que más tarde Mon Laferte enfrentará la maternidad y el éxito. La exhibición de la cinta es este viernes 5, a las 21:00 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes.

Uno de los documentales más esperados es “It’s Never Over, Jeff Buckley”, sobre el malogrado autor de “Grace”, en uno retrato emocionante para una de las voces más singulares y conmovedoras de su generación. Con un talento desbordante y una sensibilidad artística que desafiaba fronteras, Jeff Buckley (1966-1997) marcó a fuego la música de los años 90 antes de partir repentinamente, poco después de publicar su célebre álbum debut.

Tras su paso por Santiago, In-Edit se trasladará a Valparaíso el 11 y 12 de diciembre con un miniciclo que se presentará en la sala Insomia Teatro Condell.

Del 4 al 10 de diciembre

Más información en el link.

El Teatro Municipal se llena de la música del Studio Ghibli

Captura: Studio Ghibli.

Más de 100 músicos en escena llevarán al público en un viaje sonoro y visual por las películas más emblemáticas del Studio Ghibli, interpretadas por la agrupación nacional Kokorone Music junto al Coro del Teatro Municipal de Santiago. La cita es este domingo 7, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Santiago, y servirá para celebrar los 40 años de historia del estudio creado en Japón por el maestro Hayao Miyazaki.

El concierto será un recorrido por las bandas de sonido de 10 películas épicas como “Mi Vecino Totoro”, “El Viaje de Chihiro”, “La Princesa Mononoke”, “El Castillo Ambulante” y “Ponyo en el Acantilado”. Además, se incluirán piezas de “El Niño y la Garza”, última obra de Miyazaki, ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación 2024. Además, las proyecciones, escenografía y la puesta en escena prometen entregar un espectáculo único en Santiago y Latinoamérica.

En 2024, Kokorone Music marcó un hito con su espectáculo “Studio Ghibli Sinfónico: Homenaje Concierto Budokan”, inspirado en el mítico Nippon Budokan de Tokio, uno de los escenarios más prestigiosos y simbólicos de Japón, donde se han presentado grandes artistas mundiales. Ese concierto consolidó a la agrupación como referente en Chile y Latinoamérica en la interpretación de música de Ghibli.

Lugar: Teatro Municipal de Santiago

Horario: Domingo 7 de diciembre, a las 19:00 horas.

Entradas: Entre los 8.000 y 90.000 pesos.

Link.

Monster Jam regresa recargado y con más acción

Foto: Monster Jam.

Un panorama imperdible para adultos y niños es la nueva versión de Monster Jam, el show de motorsport más impactante del mundo. Durante tres días, Santiago será el epicentro de la adrenalina cuando los mejores pilotos hagan vibrar el Movistar Arena con competencias de velocidad, destreza y maniobras impresionantes junto a sus camiones de más de 5 toneladas: Grave Digger, Megalodón, Toro Loco y los Marvel Monster Trucks; Spiderman, Thor, presentando por primera vez en Chile a Iron Man.

Como extra, estará el Pit Party, en el que se podrá ver los enormes camiones de cerca, presenciar entrevistas en vivo antes de la carrera y participar en preguntas y respuestas con los pilotos.

Donde: Movistar Arena

Cuando: Del 5 al 7 de diciembre.

Precio: Entre los 23.000 y los 82.200 pesos. Pit Party: 34.500 pesos.

Link.

Kevin Johansen llega al Teatro del Lago de Frutillar

Gentileza Teatro del Lago.

Pero también hay panoramas fuera de la capital. El Teatro del Lago de Frutillar probablemente es el escenario más lindo de Chile. Rodeado de las aguas del lago Llanquihue, con los años ha ido diversificando su oferta musical para llegar a nuevos públicos. En ese contexto, es que este sábado 6 de diciembre, a las 20:00 horas, el músico argentino-estadounidense Kevin Johansen estará presentando su más reciente álbum “Quiero Mejor”, acompañado de su banda Feng Shui Project.

Este reencuentro con el público chileno será una experiencia íntima y emotiva, en la que el artista desplegará tanto el repertorio de su nuevo álbum como los clásicos que han marcado generaciones, entre ellos “Anoche Soñé Contigo”, “Cumbiera Intelectual” y “Desde Que Te Perdí”.

El sonido de Johansen es una fusión única, que él mismo ha llamado «Des-Generado»: mezcla la música popular argentina y latinoamericana con el rock alternativo y el pop estadounidense. Su sello distintivo es la capacidad de unir estilos, idiomas y culturas con un toque de ingenio y humor, cualidad que lo llevó incluso a colaborar en textos con el mítico grupo humorístico Les Luthiers.

Donde: Teatro del Lago, Frutillar

Cuando: 6 de diciembre.

Precio: Desde 23.000 pesos.

Link.