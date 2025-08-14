Con museos abiertos, ferias gastronómicas, conciertos, exposiciones de arte y actividades para toda la familia, la capital se llena de opciones para quienes decidan quedarse y aprovechar el tiempo libre.

Este fin de semana largo, Santiago ofrece una excelente oportunidad para disfrutar de la ciudad con una amplia variedad de panoramas culturales, recreativos y al aire libre.

Con museos abiertos, ferias gastronómicas, conciertos, exposiciones de arte y actividades para toda la familia, la capital se llena de opciones para quienes decidan quedarse y aprovechar el tiempo libre.

Además, muchos espacios públicos como parques, cerros y plazas contarán con actividades especiales o simplemente estarán disponibles para quienes busquen un momento de descanso en contacto con la naturaleza.

Ya sea que prefieras un paseo tranquilo por el Cerro San Cristóbal, recorrer el Barrio Lastarria, asistir a una obra de teatro o descubrir nuevas propuestas culinarias en mercados y ferias, Santiago tiene alternativas para todos los gustos y edades.

Panoramas en Santiago: qué hacer este fin de semana largo en la ciudad

Pisco en el MUT

Este 15 y 16 de agosto en el Mercado Urbano Tobalaba se llevará a cabo el evento Puro Pisco, que reunirá en un solo lugar a más de 30 productores pisqueros que pondrán a disposición del público lo

mejor de la oferta del destilado nacional con Denominación de Origen.

La iniciativa gratuita es organizada por la Asociación de Productores Pisqueros AG, Pisco

Chile con el apoyo del Gobierno Regional de Coquimbo.

Famfest

Durante todo agosto se está llevando a cabo el Festival Internacional de Teatro Familiar, Famfest, en distintas comunas de Santiago. Esta iniciativa cultural presenta una variada programación pensada especialmente para disfrutar con niños, ofreciendo funciones llenas de creatividad y entretenimiento para toda la familia.

Este fin de semana estarán en cartelera obras como La Villa de los Villanos, Sueño, Lavarropas, Un bosque, La plaza, Cuentos de la selva: Las medias de los flamencos, Romeo y Julieta de bolsillo, En búsqueda de Li, Astronauta marinero del universo, entre otras.

El festival se extenderá hasta el 24 de agosto y las funciones se realizarán en distintos espacios de la ciudad. Para revisar la programación completa y comprar entradas, puedes visitar el sitio oficial famfestchile.cl o adquirirlas directamente a través de la plataforma Passline.

Pueblito Las Vizcachas

El Pueblito de Las Vizcachas, ubicado en Puente Alto, es un excelente panorama al aire libre y completamente gratuito, perfecto para disfrutar en familia. Este espacio funciona como un verdadero pulmón verde de la zona y ofrece múltiples actividades para niños y niñas, como paseos en kayak por una laguna navegable, visitas a una granja educativa, juegos inflables, áreas de picnic y talleres recreativos para todas las edades.

Manuel Turizo

El artista colombiano llega a nuestro país este 14 de agosto en el Movistar Arena, donde entregará un show inolvidable en su carrera.

Canciones como La Bachata, Una Lady Como Tú y Copa Vacía serán parte de su 201 Tour, donde cantará desde sus clásicos hasta sus últimos lanzamientos musicales.

Sanfic

Del 17 al 24 de agosto se realizará la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Santiago, Sanfic, que este año presentará una selección de 89 películas tanto chilenas como internacionales, incluyendo 21 estrenos a nivel mundial.

Las proyecciones se llevarán a cabo en distintas salas y centros culturales de la ciudad, como Cinépolis Parque Araucano, Cinépolis La Reina, el Centro Cultural CEINA, el Centro de Arte Alameda y el Teatro Oriente. La cartelera completa y más detalles del evento se pueden consultar en el sitio web oficial de Sanfic.

El día de la montaña rusa en Fantasilandia

Este viernes 15, Fantasilandia celebrará el Día Internacional de la Montaña Rusa abriendo sus puertas con más de 40 atracciones disponibles.

El parque contará con sus seis montañas rusas más icónicas, incluyendo la tradicional Boomerang y la intensa Raptor, perfecta para los amantes de la adrenalina. Una excelente alternativa para disfrutar en familia y vivir una jornada llena de emoción.