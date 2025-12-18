Las tradicionales caravanas navideñas recorrerán distintos barrios de la comuna, llenando las calles de luces, alegría y sorpresas para los más pequeños.

La Navidad llega a Las Condes con una variada programación para toda la familia. Durante diciembre, plazas y parques de la comuna se llenarán de música, villancicos y espectáculos en vivo, ofreciendo un ambiente festivo ideal para disfrutar con niños y adultos.

Los visitantes podrán participar en conciertos navideños gratuitos y actividades culturales pensadas para celebrar las fiestas en comunidad.

Además, las tradicionales caravanas navideñas recorrerán distintos barrios de la comuna, llenando las calles de luces, alegría y sorpresas para los más pequeños.

Estas actividades buscan no solo entretener, sino también fortalecer el espíritu navideño, ofreciendo panoramas seguros y gratuitos donde la familia completa puede compartir y vivir la magia de la Navidad en Las Condes.

Navidad en Las Condes: revisa las actividades, villancicos y caravanas para toda la familia

Caravanas navideñas

Jueves 18 de diciembre:

Plaza Juan Pablo II en Isabel La Católica esquina Santa Adriana.

Plaza La Concordia en Sebastián Elcano esquina Latadia.

Plaza Combate de la Concepción en Del Inca esquina La Capitana.

Viernes 19 de diciembre:

Plaza Santa Zita en Cirio esquina Vía Láctea.

Plaza Paul Harris en Paul Harris esquina Marisol.

Plaza Patricia en Patricia 9130

Cementerio comunitario Diaguitas en Diaguitas 911.

Villancicos en tu plaza

Desde las 19:00 hasta las 20:30 horas.

Jueves 18 en Plaza del Corazón.

Viernes 19 en Plaza Paraguay.

Sábado 20 en Plaza María Luisa Bombal.

Domingo 21 en Plaza Brasilia.

Lunes 22 en Plaza de la Concordia.

Martes 23 en Plaza Perú.

Conciertos de Navidad en el Parque

A las 20:30 horas y es entrada liberada.

Jueves 18 en el Parque Los Domínicos.

Domingo 21 en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

Revisa toda la información de horarios y recorridos de la caravana en ESTE LINK.