Navidad en Las Condes: revisa las actividades, villancicos y caravanas para toda la familia

Las tradicionales caravanas navideñas recorrerán distintos barrios de la comuna, llenando las calles de luces, alegría y sorpresas para los más pequeños.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Navidad llega a Las Condes con una variada programación para toda la familia. Durante diciembre, plazas y parques de la comuna se llenarán de música, villancicos y espectáculos en vivo, ofreciendo un ambiente festivo ideal para disfrutar con niños y adultos.

Los visitantes podrán participar en conciertos navideños gratuitos y actividades culturales pensadas para celebrar las fiestas en comunidad.

Además, las tradicionales caravanas navideñas recorrerán distintos barrios de la comuna, llenando las calles de luces, alegría y sorpresas para los más pequeños.

Estas actividades buscan no solo entretener, sino también fortalecer el espíritu navideño, ofreciendo panoramas seguros y gratuitos donde la familia completa puede compartir y vivir la magia de la Navidad en Las Condes.

Caravanas navideñas

Jueves 18 de diciembre:

  • Plaza Juan Pablo II en Isabel La Católica esquina Santa Adriana.
  • Plaza La Concordia en Sebastián Elcano esquina Latadia.
  • Plaza Combate de la Concepción en Del Inca esquina La Capitana.

Viernes 19 de diciembre:

  • Plaza Santa Zita en Cirio esquina Vía Láctea.
  • Plaza Paul Harris en Paul Harris esquina Marisol.
  • Plaza Patricia en Patricia 9130
  • Cementerio comunitario Diaguitas en Diaguitas 911.

Villancicos en tu plaza

Desde las 19:00 hasta las 20:30 horas.

  • Jueves 18 en Plaza del Corazón.
  • Viernes 19 en Plaza Paraguay.
  • Sábado 20 en Plaza María Luisa Bombal.
  • Domingo 21 en Plaza Brasilia.
  • Lunes 22 en Plaza de la Concordia.
  • Martes 23 en Plaza Perú.

Conciertos de Navidad en el Parque

A las 20:30 horas y es entrada liberada.

  • Jueves 18 en el Parque Los Domínicos.
  • Domingo 21 en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

Revisa toda la información de horarios y recorridos de la caravana en ESTE LINK.

