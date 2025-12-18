La Navidad llega a Las Condes con una variada programación para toda la familia. Durante diciembre, plazas y parques de la comuna se llenarán de música, villancicos y espectáculos en vivo, ofreciendo un ambiente festivo ideal para disfrutar con niños y adultos.
Los visitantes podrán participar en conciertos navideños gratuitos y actividades culturales pensadas para celebrar las fiestas en comunidad.
Además, las tradicionales caravanas navideñas recorrerán distintos barrios de la comuna, llenando las calles de luces, alegría y sorpresas para los más pequeños.
Estas actividades buscan no solo entretener, sino también fortalecer el espíritu navideño, ofreciendo panoramas seguros y gratuitos donde la familia completa puede compartir y vivir la magia de la Navidad en Las Condes.
Navidad en Las Condes: revisa las actividades, villancicos y caravanas para toda la familia
Caravanas navideñas
Jueves 18 de diciembre:
- Plaza Juan Pablo II en Isabel La Católica esquina Santa Adriana.
- Plaza La Concordia en Sebastián Elcano esquina Latadia.
- Plaza Combate de la Concepción en Del Inca esquina La Capitana.
Viernes 19 de diciembre:
- Plaza Santa Zita en Cirio esquina Vía Láctea.
- Plaza Paul Harris en Paul Harris esquina Marisol.
- Plaza Patricia en Patricia 9130
- Cementerio comunitario Diaguitas en Diaguitas 911.
Villancicos en tu plaza
Desde las 19:00 hasta las 20:30 horas.
- Jueves 18 en Plaza del Corazón.
- Viernes 19 en Plaza Paraguay.
- Sábado 20 en Plaza María Luisa Bombal.
- Domingo 21 en Plaza Brasilia.
- Lunes 22 en Plaza de la Concordia.
- Martes 23 en Plaza Perú.
Conciertos de Navidad en el Parque
A las 20:30 horas y es entrada liberada.
- Jueves 18 en el Parque Los Domínicos.
- Domingo 21 en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.
Revisa toda la información de horarios y recorridos de la caravana en ESTE LINK.