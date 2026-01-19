Aguas Andinas lanza inéditos Refugios Hídricos para enfrentar el calor extremo

En el contexto de la Alerta Roja Regional por Calor Extremo, se implementaron verdaderos túneles urbanos de enfriamiento con tecnología de nebulización ultrafina, capaces de reducir la temperatura ambiente sin mojar, entregando frescura y protección a las personas y reforzando las medidas de autocuidado frente a las altas temperaturas, soluciones que ya han sido aplicadas con éxito en ciudades europeas.

La iniciativa contempla un despliegue itinerante por distintos parques de la Región Metropolitana durante el verano 2026, acercando esta solución de enfriamiento urbano a diversos territorios y a miles de personas. CEDIDA.

En el marco de la Alerta Roja Regional por Calor Extremo y ante uno de los veranos más exigentes de los últimos años, Aguas Andinas lanzó este sábado Refugios Hídricos, una iniciativa inédita en Chile que busca reducir el impacto del calor extremo y proteger la salud de las personas en el espacio público.

La medida surge ante las altas temperaturas que enfrentará Santiago -con máximas entre 32 y 34 °C y noches con mínimas elevadas- y el aumento sostenido de olas de calor asociadas al cambio climático. Los Refugios Hídricos se conciben como infraestructura urbana de enfriamiento para espacios de alta afluencia, promoviendo el autocuidado, la hidratación y un uso seguro de la ciudad durante el verano. El lanzamiento fue encabezado por Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, junto al delegado Presidencial RM, Gonzalo Durán; la Subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos; el Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto; y Marisol Torregrosa, directora (s), de Parquemet.

CEDIDA.

Eugenio Rodríguez señaló que “hoy estamos lanzando los Refugios Hídricos porque creemos que adaptarse al cambio climático también significa estar cerca de las personas en los días más difíciles, como este fin de semana marcado por la Alerta Roja por calor extremo. Esta es una iniciativa de Aguas Andinas pensada para que la ciudadanía tenga un espacio concreto donde refrescarse y cuidarse, especialmente niños, personas mayores y quienes realizan actividad física”.



Agregó que “Se trata de túneles de enfriamiento con tecnología de nebulización de alta presión, que reducen la temperatura sin mojar y con un consumo eficiente de agua, cercano a los 200 litros por jornada. Uno de estos refugios estará instalado de manera estable en Plaza México, en Parquemet, mientras que otro será itinerante y recorrerá distintos parques de la Región Metropolitana durante el verano. Con esta solución buscamos llegar a más personas y contribuir a que la ciudad se viva de forma más segura y consciente frente al calor extremo”.

La iniciativa es inédita en Chile y se inspira en experiencias desarrolladas en ciudades europeas como Barcelona, París, Sevilla y Viena, donde los refugios climáticos y las soluciones de enfriamiento urbano se han consolidado como medidas preventivas de salud pública frente a las olas de calor.

Por su parte, el delegado Presidencial RM, Gonzalo Durán, manifestó que “hemos decretado Alerta Roja por una ola de calor que alcanzará entre 33 y 36 °C, lo que nos ha llevado a coordinar acciones de prevención y seguridad para proteger a la población. Estas altas temperaturas ya no son excepcionales y generan riesgos reales para la salud, además de aumentar la probabilidad de incendios. Por eso, iniciativas como los Refugios Hídricos son clave para reducir el impacto del calor en espacios de alta concurrencia”.

La Subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos, valoró la iniciativa, destacando que “si bien es positivo que niñas, niños, personas mayores y familias usen los parques para hacer actividad física, en verano debemos ser especialmente cuidadosos frente a las altas temperaturas. Los Refugios Hídricos permiten seguir haciendo deporte y actividades recreativas, refrescarse y prevenir golpes de calor mientras disfrutamos de la ciudad. Por eso, hacemos un llamado a las familias a utilizarlos y a vivir el verano de manera segura”.



En tanto, el Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, sostuvo que “estamos en Alerta Roja por calor extremo, el nivel más alto de riesgo sanitario, por lo que es clave reforzar la prevención y el autocuidado. Iniciativas como los Refugios Hídricos ayudan a reducir el impacto del calor en el espacio público, especialmente en quienes realizan actividad física. Reiteramos la importancia de hidratarse con agua, evitar la exposición solar en horas críticas y proteger a los grupos más vulnerables”.

Finalmente, Marisol Torregrosa, directora (s) de Parquemet, expresó que “este es un espacio público clave para la integración social, la recreación y la vida en familia; el gran pulmón verde de Santiago. Por eso valoramos esta iniciativa, que refleja un trabajo colaborativo público-privado y entrega un respiro real frente al calor. Invitamos a las personas a habitar y cuidar nuestros parques, disfrutarlos con responsabilidad y autocuidado durante el verano”.

Cabe señalar que Plaza México de Parquemet contará con un Refugio Hídrico fijo operativo durante todo el verano, de martes a domingo, entre las 11:00 y 19:00 horas. Además, se implementará un circuito itinerante en distintos parques de la Región Metropolitana entre enero y marzo de 2026, entre ellos: