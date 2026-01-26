Concha y Toro presenta la primera edición de “Tiny Wine Concerts”

El Centro del Vino Concha y Toro inaugura “Tiny Wine Concerts”, una nueva experiencia cultural que busca poner en valor la identidad chilena a través del arte, la música y el vino, dando origen a encuentros memorables en un entorno único.

En 2025, asimismo, el Centro del Vino fue reconocido en los Premios Chile Diseño con el proyecto “El Origen de una Leyenda”, recibiendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía. CEDIDA.

Concha y Toro inaugura Tiny Wine Concerts, una serie de conciertos en vivo de pequeña escala, concebidos para ofrecer una experiencia cercana y altamente cuidada en su Centro del Vino en Pirque. Estos encuentros exclusivos combinan música en vivo, paisaje, arquitectura, gastronomía y grandes vinos, en un formato íntimo que invita a vivir el vino desde una dimensión cultural y sensorial.

La primera edición de Tiny Wine Concerts se realizó el pasado 21 de enero y contó con la participación del dúo chileno Emilia & Pablo, radicados en España, quienes presentaron un adelanto de su más reciente trabajo, “De Púrpura y Melancolía”. La jornada reunió a más de 200 invitados, entre ellos representantes de la prensa, clientes, figuras vinculadas al arte y la cultura, y miembros de la comunidad de Pirque.

“Como compañía, nos enorgullece presentar esta nueva propuesta, que busca acercar la cultura chilena a través de experiencias significativas en nuestro nuevo Centro del Vino. Con más de 140 años de historia, en Viña Concha y Toro hemos trabajado de manera constante para posicionar el vino chileno en el mundo. Chile tiene todo para seguir marcando hitos, y este tipo de iniciativas nos permite consolidar al país como uno de los destinos más atractivos del enoturismo contemporáneo”, señala Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro.



Emilia Lazo y Pablo Cáceres durante el concierto. CEDIDA.

Tiny Wine Concerts se realizarán en distintas épocas del año y contarán con una curaduría artística especialmente seleccionada, invitando a diversos artistas nacionales y dando vida a experiencias únicas, íntimas y memorables, donde el vino se transforma en un punto de encuentro entre cultura, paisaje y creación artística.

El Mirador Concha y Toro

Estos conciertos se realizarán en el “Mirador Concha y Toro”, un espacio recientemente inaugurado en el Centro del Vino y que ofrece una perspectiva privilegiada del viñedo y su entorno. Diseñado por el reconocido paisajista chileno Juan Grimm, el mirador es una obra paisajística que conecta, mediante un descenso escalonado, las bodegas de Concha y Toro con su centenario e icónico viñedo Pirque Viejo.

Los artistas

Emilia & Pablo son un dúo chileno radicado en Madrid, cuya propuesta musical se ha consolidado como una de las más sensibles e innovadoras de la escena actual, siendo reconocidos con diversos premios en Latinoamérica y España. En esta ocasión, presentaron un adelanto de “De Púrpura y Melancolía”, un proyecto que propone un viaje musical a través de los misterios y matices de la poesía latinoamericana.

“Ofrecer un concierto junto a una viña con una gran tradición simboliza las enormes posibilidades que se abren cuando dos mundos se unen para enaltecer la cultura chilena. Es un orgullo estar acá y haber sido convocados para hablar de Chile a través del lenguaje del arte y el vino”, comenta Pablo Cáceres Blázquez.



CEDIDA.

“Ser parte de esta primera edición es un honor para mí. Viví toda mi vida en Pirque y las viñas fueron el horizonte de mi infancia; volver a tocar en este lugar después de tantos años es una alegría profunda, especialmente por la posibilidad de generar un encuentro con las personas a través de la música y el vino”, complementa Emilia Lazo Escudero.

Acerca del Centro del Vino

A tan solo seis meses de su apertura, el Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, Santiago, se ha convertido en un destino de clase mundial que posiciona a Chile a la vanguardia del turismo enológico global. Concebido como una experiencia inmersiva única, busca poner en valor el patrimonio vitivinícola chileno a través de un relato contemporáneo e innovador.

El centro cuenta con seis zonas temáticas que generan experiencias sensoriales en torno al vino, tales como degustaciones, experiencias museográficas inmersivas, restaurantes, bodegas históricas y áreas dedicadas a la legendaria leyenda de Casillero del Diablo.

Desde 2022, el Centro del Vino cuenta con la certificación de turismo sustentable Preferred by Nature, en 2024 la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue distinguida como la mejor experiencia enoturística de Chile y, ese mismo año, Viña Concha y Toro alcanzó un nuevo hito en sustentabilidad al convertirse en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación (SSC), ubicado en el corazón de su parque centenario e implementado en colaboración con el Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) y Fundación Chilco.

Más información y reservas: www.enoturismo.conchaytoro.com