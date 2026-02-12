Panoramas de verano: Rengo vale una parada

Barrio Bisquertt reúne a varios locales gastronómicos que llenan de sabor y entretención a una de las avenidas más emblemáticas de la zona central. Entrar a Rengo es hacer un alto y disfrutar.

A solo 1 hora y 30 minutos de Santiago se encuentra Rengo, la tercera localidad más poblada de la Sexta Región, que fuese fundada en 1692 y cuyo nombre en mapudungun significa “invencible”. Con sus avenidas anchas, sus palmeras centenarias y casas patrimoniales, esta ciudad invita a hacer un alto en el viaje por la carretera o bajarse del tren para dejarse encantar por su oferta gastronómica.

Una de las avenidas más emblemáticas es Bisquertt, la que entre la estación de trenes y la Plaza de Armas acoge al barrio que lleva ese mismo nombre y que reúne a varios cafés, bares, restaurantes y emprendedores, además de realizar eventos culturales y culinarios dándole una identidad especial a Rengo y sus habitantes.

El edificio que albergó a la Compañía Chilena de Fósforos ahora espera un futuro mejor.

Lo primero que se ve del Barrio Bisquertt es el antiguo edificio de la Compañía Chilena de Fósforos, el que fue construido en 1921 y que hasta 1986 sería uno de los pilares fundamentales para la economía de la comuna y una importante fuente de empleo. Hace algunos años dicho edificio fue ocupado por la viña Misiones de Rengo, pero actualmente se encuentra desocupado esperando un mejor destino.

Tras pasar por fuera el inmueble se llega a un conjunto de locales que son ideales para tomar un café y comer algún pastel. Ahí está Umbral, ubicado en calle Daniel Morán 21, el que, junto con su servicio de cafetería de especialidad, con opciones veganas y sin azúcar, ofrece una ecotienda con una amplia selección de productos naturales, frescos y sostenibles, perfectos para quienes buscan cuidar su salud y el planeta.

La Avenida Bisquertt cuenta con palmeras centenarias y el recuerdo de las victorias que solían pasear a la sombra de los árboles.

Ahora, si es azúcar y dulzor lo que se busca, otra opción es Hey Coffee Restobar (Av. Bisquertt 284), local que se hizo famoso en la zona por sus churros en muchas versiones, pero que se ha expandido para transformarse en un restaurante que suma sándwiches, platos caseros con carnes y pescados, y una amplia oferta de coctelería. Su emplazamiento, en toda una esquina es de los puntos favoritos de la localidad.

Para almas más jóvenes y que gustan de la noche y la entretención está Dom Black (Av. Bisquertt 362), que con su estética moderna de container juega con la idea de “embarque”, ofreciendo tragos, pizzas, hamburguesas (muy recomendadas) y tablas. Un ambiente donde la música es protagonista, con djs, fiestas y tocatas, pero que durante el día se abre a toda la familia. Una curiosidad: esta firma cuenta con varios locales en Brasil e incluso en Portugal.

Si uno es más exigente de paladar y busca un ambiente más tranquilo está Barroco (Av. Bisquertt 319), que con una propuesta gastronómica muy cuidada se convirtió en el gran estreno de Avenida Bisquertt en 2025. Ahí destacan varios platos como la entraña o el tiradito de locos.

Por último, hay que destacar a Mi Piace (Av. Bisquertt 284), quienes fueron de los primeros en llegar al barrio. Restaurante y pizzería, es atendido por sus dueños Chiara y Eduardo, quienes proyectan la hospitalidad italiana en el sabor de sus platos, los que sorprenden por su tamaño y calidez. El local es uno de los más concurridos por los renguinos, quienes lo han adoptado como un baluarte de la comunidad. Para los amantes de la coctelería italiana, vale la pena probar su negroni.