La fotografía, para Pin Campaña, no es registro: es un acto de supervivencia. Una forma de habitar el mundo cuando el mundo duele. Su práctica no responde a la búsqueda de lo extraordinario, sino a una ética de la atención. Naturaleza, cuerpos, animales, mar, nubes, hojas: todo aquello que se presenta en su camino se transforma en territorio sensible. En ese gesto de mirar, construye un espacio propio donde el silencio no es ausencia, sino refugio.
La luz —siempre la luz— atraviesa ventanas, superficies, pieles. Allí se activa una poética íntima: lo visible se vuelve experiencia interior. Sus imágenes no describen; evocan. No documentan; respiran.
Este proyecto reúne años de desplazamientos físicos y emocionales. Es un archivo vivo que no se clausura, porque la mirada que lo sostiene permanece en estado de asombro. Fotografiar es insistir. Es volver a mirar incluso en sueños.
En esta exposición no solo se manifiesta la captura del instante, sino también una operación consciente sobre la imagen: edición, encuadre, tensión entre luz y sombra, proximidad al detalle. La fotografía dialoga con la pintura —no como cita, sino como memoria—, revelando una búsqueda persistente de composición y belleza.
Imágenes Paganas es, entonces, una declaración de sensibilidad. Una afirmación de la fragilidad como potencia.
Por primera vez, este cuerpo de obra se presenta públicamente. No como cierre, sino como apertura: un umbral donde la artista y su mirada se vuelven inseparables.
Jaime Vadell. Actor, director y empresario de teatro chileno, Premio Nacional de Artes de la Representación. 90 años. Fotografía análoga tomada el año 2003.
Ernesto Sabato. Escritor, pintor y físico argentino. Su obra narrativa comprende tres novelas: El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Abaddón el exterminador. Fallecido el 30 de abril de 2011, a los 99 años, en Santos Lugares, Argentina. Premio Miguel de Cervantes. Fotografía análoga tomada el año 2004.
Gustavo Cerati. Músico, cantautor y productor discográfico argentino. Líder, vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. Fallecido el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, en Buenos Aires, Argentina. Fotografía análoga tomada en 1994.
Juan Forn, escritor, periodista, editor, traductor y asesor literario argentino. Fallecido el 20 de junio de 2021, a los 61 años, en Mar de las Pampas, Argentina. Fotografía digital tomada el año 2011.
Armando Uribe Arce, poeta, ensayista, diplomático y abogado experto en derecho minero. Chileno, Premio Nacional de Literatura 2004 y profesor titular en La Sorbona, Paris. Fallecido el 22 de enero de 2020 a los 86 años, en Santiago de Chile. Fotografía análoga tomada en 1999.
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, marquéz de Vargas Llosa, escritor peruano con nacionalidad española desde 1993 y dominicana desde 2022. Premio Nobel de Literatura, Premio Cervantes, Premio Príncipe de Asturias y Premio Rómulo Gallegos, entre otros. Segundo latinoamericano en ser miembro de la Academia Francesa. Fallecido el 13 de abril de 2025 en Lima, Perú, a los 89 años. Fotografía análoga tomada el año 2011.