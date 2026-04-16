Desde celebrar el Mes del Libro hasta Los Bunkers en Viña, hay mucho para hacer

Una obra de teatro escandinava con un destacado elenco, un ballet sobre la tragedia amorosa más famosa de todos los tiempos y escuchar sobre patrimonio a uno de los académicos más reputados del continente son parte de lo que se puede hacer por estos días.

A casi dos años de su regreso triunfal, tras nuevo disco y un tour multitudinario, Los Bunkers sorprenden con una gira sin precedentes: Gira Acústica 2025 es un espectáculo donde el público podrá disfrutar de los clásicos del grupo en un formato desenchufado e íntimo, revisitando el núcleo central de su MTV Unplugged más un repertorio reforzado con una banda ampliada e invitados especiales.

Este viernes 17 de abril estarán en la Quinta Vergara, de Viña del Mar, a las 21:00 horas, tocando canciones como “Yo Sembré Mis Penas de Amor en tu Jardín”, “Llueve sobre la ciudad”, y “Miño”, en lo que es un recorrido por los grandes éxitos de la banda, una que tras su regreso hace dos años pareciera estar en estado de gracia.

Entradas en https://www.ticketmaster.cl/event/los-bunkers-gira-acustica-2025-home

Escucha a la escritora Siri Hustvedt en el marco del Mes del Libro

Los días jueves 23 y 30 de abril, Santiago en 100 Palabras estará celebrando el Mes del Libro con charlas online gratuitas con las escritoras Siri Hustvedt (en la foto) y Alia Trabucco, actividades disponibles para todo público desde cualquier lugar del país y del mundo, previa inscripción en www.santiagoen100palabras.cl.

El jueves 23 a las 19 horas, en conmemoración del Día Internacional del Libro, se realizará un encuentro abierto al público donde la reconocida escritora estadounidense Siri Hustvedt conversará con la autora nacional María Paz Rodríguez. Siri Hustvedt es autora de obras fundamentales como Los ojos vendados y El verano sin hombres. En este espacio compartirá su visión sobre el proceso creativo y la construcción narrativa en una actividad imperdible para amantes de la literatura.

En tanto, será el turno de la destacada autora chilena Alia Trabucco, reconocida por sus aclamadas obras Las homicidas y Limpia. En esta instancia, la escritora ofrecerá un taller online que permitirá a los asistentes inspirarse para escribir historias y participar en esta edición aniversario del concurso.

Últimos días de “Acreedores” en el Teatro de la U. Finis Terrae

Luego de ser vista por más de cinco mil personas que repletaron su temporada estreno en el Teatro Nacional Chileno, además de sus funciones en el Teatro Municipal de Las Condes en la pasada edición del Festival Teatro a Mil, Acreedores, —el clásico del autor sueco August Strindberg—, en su más reciente versión dirigida por Alexis Moreno, se está presentando hasta el 25 de abril en Teatro Finis Terrae; esta vez con Trinidad González protagonizando el triángulo amoroso que completan Francisco Reyes y Mario Horton.

Escrita hace más de 130 años, la historia muestra a un matrimonio de vacaciones en un balneario lejano que ha tenido una gran discusión por lo que ella decide irse unos días. El marido, Adolfo (Horton), deprimido por la ausencia de Tecla (González), se hunde en pensamientos macabros y cuestiona toda su vida, hasta que aparece otro hombre, Gustavo (Reyes), mayor que él, y le advierte sobre la oscuridad que siempre ha rondado a su mujer. Si bien consigue que la enfrente, convencido de que es una egoísta que le ha arrancado su libertad debilitándolo hasta apagar su espíritu, ella descubre las intenciones de Gustavo, por lo que lo confronta, desatando una guerra psicológica donde la moral de cada uno será cuestionada hasta causar un trágico e inevitable final.

Más información en www.teatrofinisterrae.cl

Ballet: Romeo y Julieta bailan en el Municipal

La historia de amor más célebre de todos los tiempos, Romeo y Julieta, cobra vida en el ballet gracias a la magistral coreografía de John Cranko y la apasionante música de Sergei Prokofiev.

Estrenada en 1962 en Stuttgart, esta versión convierte la gran tragedia de Shakespeare en un relato claro y emocionante, donde el amor, la juventud y el destino se entrelazan con el virtuosismo de la danza. Verona cobra vida en cada escena, con la pasión y los conflictos familiares marcando los encuentros de los jóvenes amantes.

Una producción que ofrece una experiencia artística inolvidable, demostrando que, aunque los tiempos cambien, la fuerza del amor y el poder del destino siguen conmoviendo a todas las generaciones.

Más información y entradas en https://municipal.cl/espectaculos/romeo-y-julieta-2026/

Fernando Carrión visita Chile para reflexionar sobre el futuro de los centros históricos en América Latina

Los próximos 20 y 21 de abril, Santiago recibirá la visita del destacado arquitecto y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, invitado por el Núcleo Milenio Patrimonios Nupats para participar en una serie de actividades centradas en patrimonio urbano y ciudades latinoamericanas.

Referente internacional en estudios urbanos, Fernando Carrión ha desarrollado una amplia trayectoria analizando los procesos de transformación de las ciudades en la región, con especial atención a los centros históricos y su rol en la vida contemporánea.

La visita contempla una serie de actividades académicas y abiertas a la comunidad, orientadas a promover el debate sobre el valor de los centros históricos, las dinámicas urbanas y los desafíos contemporáneos del patrimonio en la región.

Este el lunes 20 de abril, a las 11:30, participará de una actividad abierta en la Iglesia de San Saturnino, ubicada en calle Santo Domingo 2772, en pleno Barrio Yungay, sector que destaca por su valor patrimonial y su activa vida comunitaria. La instancia buscará acercar la reflexión urbana al territorio, promoviendo el diálogo directo con la ciudadanía. En la oportunidad, Fernando Carrión realizára la conferencia internacional “Los centros históricos en América Latina: Más futuro que pasado”.