Vacaciones de invierno: títeres, libros y ballet para toda la familia

Las vacaciones de invierno traen una cartelera generosa para quienes buscan salir con niños y niñas sin gastar mucho.

Desde un carnaval de marionetas gigantes en el centro de Santiago hasta una feria literaria en Ñuñoa y una doble cartelera de ballet y teatro musical en Concepción, la oferta cultural de este julio abarca todas las edades y varios formatos. Aquí, tres opciones para no quedarse en casa.

Marionetas toman las calles: IV Festival Lluvia de Muñecos

Este fin de semana, la compañía Objeto Teatro lleva su IV Festival Lluvia de Muñecos a Espacio Diana y sus alrededores, con más de 30 actividades completamente gratuitas que abarcan teatro de sombras, guiñol, kamishibai, Lambe Lambe y marionetas de gran formato. El evento incluye cinco montajes en sala —entre ellos Abuelares, Frutalipsis y Renfield— pensados para distintos rangos de edad, además de una Maratón Titiritesca que reúne compañías de todo el país en funciones continuas durante las tardes del sábado y el domingo.

El plato fuerte es el Carnaval de Marionetas Gigantes de este sábado 27 de junio, que partirá a las 13:30 horas desde Plaza Bernardo Leighton (Arturo Prat con Santa Isabel) y convertirá el barrio en una celebración callejera con muñecos de hasta tres metros, zanqueros y música en vivo. En paralelo, la Varieté de Teatro Lambe Lambe abrirá sus pequeñas cajas escénicas desde las 17:00 horas del sábado y las 16:00 del domingo, con microespectáculos para uno o dos espectadores a la vez.

El festival se extiende hasta el domingo 28 de junio en Espacio Diana (Arturo Prat 435, Santiago). Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa.

“Libros que laten”: Feria del Libro Infantil y Juvenil de Ñuñoa

Del 1 al 5 de julio, Plaza Ñuñoa Norte alberga la nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil organizada por la Corporación Cultural de Ñuñoa, esta vez bajo el nombre “Libros que laten”. Con más de 50 expositores, la feria reúne a editoriales nacionales como Amanuta, Muñeca de Trapo, SM y Fondo de Cultura Económica, y ofrece conversatorios, firmas de libros y presentaciones con autores como Gabriel León, Francisco Ortega y Loreto Aravena, quien debuta en la literatura infantil.

La programación también incluye talleres creativos y cinco concursos abiertos al público —escritura de cuento, diseño de marcapáginas, caracterización de personaje, portada de libro y cómic— con premiaciones al cierre del festival. El artista visual Payo Söchting intervendrá un mural colectivo durante la jornada inaugural del miércoles 1 de julio, que los asistentes podrán seguir pintando a lo largo de los cinco días.

La inauguración es el miércoles 1 de julio a las 18:00 horas, con una sorpresa musical. La feria funciona de 10:00 a 20:00 horas con entrada gratuita.

Ballet y Papelucho en el escenario más grande del sur: Teatro Biobío

Teatro Biobío programó dos espectáculos familiares de primer nivel para estas vacaciones. El sábado 27 de junio, el Ballet de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles presenta su versión coreográfica de Pedro y el lobo, el clásico cuento musical de Prokofiev en el que cada personaje está representado por un instrumento de la orquesta. La compañía angelina, que ya llenó la sala con El Cascanueces en 2024 y 2025, regresa a Concepción con una puesta en escena dirigida artísticamente por Hugo Zárate, ex bailarín del Ballet de Santiago.

El sábado 4 de julio llega Papelucho Casi, Caaasi Huérfano, versión teatral-musical de los dos primeros libros de Marcela Paz, con dirección y actuación de María Izquierdo y un elenco de cinco intérpretes que actúan y tocan instrumentos en simultáneo. La obra es una producción de la Compañía Teatro del Canto, en coproducción con el Teatro Municipal de Las Condes. Entradas desde $6.000.

Además, el teatro ofrece talleres gratuitos para todas las edades: confección de títeres con la técnica “marotte varilla” (sábado 27, 11:00 hrs.), teatro chino de sombras para niños de 6 a 14 años, tejido y lectura en voz alta para adultos, y escritura creativa de microcuentos para mayores de 16. Más información en teatrobiobio.cl.