VIDEOS – Terremoto en Colombia: rescate de un bebé enciende una luz de esperanza en medio de la tragedia

De acuerdo con lo revelado por las autoridades de Cali, hasta este martes los socorristas han logrado sacar a 37 personas de entre los escombros.

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Mientras la cifra de muertos y desaparecidos por el terremoto en Colombia aumenta con el paso de las horas, las tareas de búsqueda de sobrevivientes tuvieron un nuevo impuso, luego de que brigadistas rescataron de entre los escombros a un bebé y su madre.

El hecho ocurrió en la ciudad de Cali, la capital del Valle del Cauca, donde se reportó el colapso de al menos una veintena de edificios y se habla de alrededor de 200 personas desaparecidas.

De acuerdo con las últimas informaciones proporcionadas por las autoridades, hasta este martes los socorristas han logrado rescatar a 37 personas.

Rescate del bebé tras el terremoto ilusiona a Colombia

En horas de esta mañana, un equipo formado por socorristas y vecinos en la tercera ciudad más poblada de Colombia logró sacar de entre los escombros a un bebé de cerca de tres meses de edad y a su madre.

El pequeño recibió atención en el lugar y de inmediato se lo trasladó hasta un centro asistencial cercano, donde fue examinado por personal especializado.

Los videos del rescate del lactante se viralizaron en las redes sociales y encendieron una luz de esperanza entre las miles de personas que han buscado sobrevivientes en las distintas ciudades y localidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4.

Otro de los casos que se conoció fue el de un hombre de 35 años, quien se encontraba atrapado bajo los escombros de un edificio.

Según precisaron los medios, en el rescate de Carlos Esteban Rebolledo tomó parte un equipo de bomberos de Bogotá que se desplazó hasta Cali.

“Estamos muy cerca de las familias que están esperando que rescatemos a sus familiares. Necesitamos agua y comida para los rescatistas y los supervivientes. Necesitamos picas para ayudar a esos voluntarios, guantes de construcción y cascos”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.