Aguas Andinas: campaña “Sigue La Corriente” contra la contaminación de canales urbanos

La iniciativa busca motivar a la comunidad a ser parte de la protección de los cauces mediante la observación, el reporte oportuno y el cuidado compartido del entorno.

Con una actividad que contó con la presencia de los alcaldes de La Reina y Peñalolén, y representantes de La Florida y Puente Alto, además de la Sociedad Canal del Maipo, Aguas Andinas dio el vamos a “Sigue la Corriente”, una campaña que busca promover acciones concretas para potenciar el monitoreo, cuidado y fiscalización de los canales urbanos que forman el ecosistema de la Región Metropolitana.

La iniciativa se enmarca en un protocolo de colaboración que busca impulsar el trabajo coordinado para resguardar esta infraestructura hídrica y reforzar la fiscalización frente a conductas que puedan afectarla.

José Sáez, gerente general de Aguas Andinas, comentó al respecto que “la campaña nace desde Aguas Andinas y encontró una muy buena recepción en los municipios con los que empezamos a trabajar en esta etapa inicial. Cada uno de ellos tiene un rol fundamental, porque esta infraestructura cruza distintas comunas y tienen una incidencia relevante en cómo somos capaces de identificar adecuadamente cuando, por las razones que sea se pueda ver afectada generando complejidades que puedan dañar a la comunidad”.

Por su parte el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, indicó que con esto, se busca generar conciencia. “Buscamos que los vecinos y vecinas no boten basura, que no ensucien los canales y que entre todos y todas contribuyamos a tener un medioambiente libre de contaminación”.

En tanto José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, coincide con las palabras de su par, argumentando que, “el mensaje va mucho más allá de denunciar. Buscamos generar conciencia sobre la importancia de cuidar los cursos de agua y que los vecinos también sean colaboradores activos, alertando cuando existan situaciones que puedan afectar estos cauces”.

La campaña “Sigue la Corriente” incluye actividades de educación, difusión y concientización, así como una labor conjunta entre las instituciones involucradas para fomentar comportamientos responsables, intensificar la denuncia y mejorar la supervisión ante acciones que perjudiquen estos cauces urbanos. De esta manera, pretende ayudar a conservar áreas importantes para la biodiversidad, la resiliencia urbana y la seguridad hídrica de la Región Metropolitana.

Los vecinos de las cuatro comunas participantes pueden contribuir en esta campaña denunciando cualquier situación que observen y consideren anómala a travé de los teléfonos dispuestos por cada municipio: La Reina 1419; Peñalolén 1461; La Florida 1416; y Puente Alto: 1487