Se vienen los días más largos: cuándo es el segundo cambio de hora de este 2026

Con la aplicación de esta medida, daremos la bienvenida al denominado horario de verano.

Cinco meses después de que tuvieramos que atrasar los relojes se concretará el segundo cambio de hora de este 2026. Con ello se pondrá fin al denominado horario de invierno, dando paso al de verano.

Esto significa que la luz natural durará muchas más horas, registrando días más largos. A diferencia de lo que ocurre actualmente, cuando a eso de las 18:00 horas ya es de noche.

Según el Decreto N°98, publicado el 2 de julio de 2026, el cual dejó establecido el régimen oficial para los próximos años, el segundo cambio de hora se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre.

Ese día, a la medianoche, los relojes deberán adelantarse en una hora pasando de las 23:59 horas a las 01:00 horas. Esta medida se hará efectiva hasta el primer sábado de abril de 2027.

“A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2026 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2027, se adelantará la hora oficial en 60 minutos”, consigna el decreto del Ministerio del Interior.

¿Dónde no se lleva a cabo el cambio de hora?

Las únicas región donde no se aplicará el cambio de hora serán las regiones de Aysén y de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ambas mantienen de manera indefinida y permanentemente el huso horario UTC-3.