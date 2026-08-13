Panoramas: del lanzamiento del libro de Julieta Venegas a Francisca Valenzuela en Valdivia

La cantante mexicana en el Centro Cultural La Moneda; la artista chilena comienza su gira Maldita; dos obras de teatro; y un contratenor polaco son los eventos destacados para los próximos días.

Desde el regreso de Julieta Venegas a Santiago para presentar su libro de memorias junto a Ana Tijoux, hasta el reestreno de una potente obra de teatro inspirada en el caso Fruna, el inicio de la gira nacional de Francisca Valenzuela, una propuesta escénica familiar para hablar del duelo, y la primera visita a Chile del aclamado contratenor Jakub Orliński junto a Il Pomo d’Oro. Música, teatro y ópera se cruzan estos días en distintos escenarios del país.

Julieta Venegas lanza su nuevo libro de memorias en el Centro Cultural La Moneda

Este sábado 15 de agosto, a las 12:00 horas, la artista mexicana Julieta Venegas realizará el lanzamiento oficial de su libro Norteña. Memorias del comienzo (La Pollera Ediciones), evento que se realizará en la Sala de Cine del Centro Cultural La Moneda, en un acto gratuito y abierto a todo público, aunque con cupos limitados, en el que también participará la cantante chilena Ana Tijoux.

Con más de tres décadas de carrera, Venegas ha construido una destacada trayectoria musical que incluye álbumes fundamentales para la música en español, como Sí (2003), Limón y sal (2006) y otros. Su último trabajo discográfico, que también lleva por nombre Norteña, fue lanzado en mayo de 2026 y fue ideado en directa relación con su incursión literaria. A lo largo de su experiencia ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre esos, Premios Grammy y Grammy Latino, consolidándose como una de las artistas latinoamericanas de mayor proyección internacional.

En 2006, Venegas y Tijoux grabaron juntas Eres para mí, incluida en el álbum Limón y sal. Desde entonces, ambas artistas han cultivado una cercanía que han hecho pública en distintos reencuentros.

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Corazón de Chocolate cierra la Retrospectiva Ocaso Teatro en Sidarte

Seis años después de que la pandemia truncara su temporada de estreno, Corazón de chocolate. Crónica de un dulce suicidio vuelve a subirse a un escenario chileno. Del 19 al 22 de agosto, Teatro Sidarte (Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista) recibe el montaje de Ocaso Teatro —escrito por David Gajardo y dirigido por Rodrigo Aro— que cierra la Retrospectiva con la que la compañía repasó este año tres de sus creaciones más representativas: La Pichanga, Chilenito y esta última pieza, la más oscura y urgente de todas.

La obra está inspirada en el caso Fruna, el suicidio de un trabajador en una fábrica de golosinas en 2017 que remeció al país y abrió una discusión pendiente sobre el acoso laboral. Desde la ficción, Ingrid, esposa del trabajador fallecido, regresa a la fábrica dispuesta a enfrentar un sistema que sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Con humor negro, música en vivo y una puesta delirante, el montaje retrata una maquinaria que deshumaniza, calla y normaliza el maltrato laboral, temas que sus creadores reconocen hoy todavía más vigentes.

Con más de una década de trayectoria, Ocaso Teatro se ha consolidado como una de las compañías independientes más persistentes en la creación de dramaturgia propia, combinando humor popular y mirada crítica sobre conflictos sociales contemporáneos. Las funciones son de miércoles a sábado a las 19.30 h en la Sala María Elena Duvauchelle, con entradas desde $3.000 los días populares y sistema “paga lo que puedes” viernes y sábado.

Francisca Valenzuela arranca su Maldita Tour en Valdivia y Frutillar

La cantante y compositora nacional, Francisca Valenzuela, inicia este fin de semana su Maldita Tour, un recorrido con una veintena de fechas, que iniciará con varios conciertos en Chile, incluyendo tres shows agotados en Santiago y continuará en octubre visitando ciudades de Estados Unidos, España y México.

El puntapié será este viernes 14 de agosto en el Teatro Cervantes para luego presentarse el sábado 15 en el Teatro del Lago de Frutillar. Posteriormente, a fin de mes la gira continuará en Concepción y Los Ángeles antes de pasar por Viña del Mar, Temuco, Santiago y hacia fines de año por Antofagasta, Iquique y Punta Arenas.

En sus shows de Maldita Tour la artista recorrerá más de 20 años de carrera artística, repasando sus grandes éxitos, así como el universo creativo de su nuevo álbum, que surge como una exploración cruda y personal, destacando temas como: Bugambilia, SOS y Malacara.

La Monomito presenta en FAMFEST una obra sobre el duelo para conversar en familia

¿Cómo hablarle a un niño sobre el dolor, la pérdida o la muerte? Esa pregunta inspira El Monstruo triste tras la puerta secreta, la nueva creación de la compañía de teatro familiar La Monomito, presentada en el marco de la 19ª versión de FAMFEST, el festival de artes escénicas para la infancia y la juventud. El montaje debutó el domingo 9 de agosto en el Teatro Mori Parque Arauco, tras un paso destacado por las ediciones 2023 y 2024 del festival, y aún tiene dos funciones disponibles: los domingos 16 y 23 de agosto a las 16:00 hrs.

A través de un universo escénico que combina teatro de objetos, poesía visual, acompañamiento musical en vivo y una narrativa sensible, la obra invita a que familias enteras —de 7 a 99 años— se sienten juntas a mirar, sentir y conversar sobre aquello que muchas veces cuesta nombrar. La propuesta confirma la apuesta de la compañía por un teatro que no subestima a las infancias, sino que reconoce su capacidad de comprender y dialogar sobre temas profundos desde un lenguaje cercano.

La Monomito nació en 2021 conformada íntegramente por un equipo de ocho mujeres y ya cuenta con un primer montaje reconocido, Brujas de Luna Llena, financiado por el Fondo de las Artes Escénicas 2023 y ganador del III Concurso de Dramaturgia para Niños y Jóvenes Jorge Díaz 2021. Con El Monstruo triste tras la puerta secreta, la compañía da un nuevo paso en su línea de creación centrada en el teatro familiar sensible y profundo.

Ópera: Jakub Orliński se presentan en el Teatro Municipal de Viña del Mar

El contratenor polaco Jakub Orliński vuelve a Chile con una fecha única el próximo martes 18 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar, dentro de su gira Beyond with Il Pomo d’Oro. La presentación es organizada por la Fundación Museo de la Moda, con entradas disponibles en Ticketplus.cl, y reúne al cantante con Il Pomo d’Oro, orquesta de cámara fundada en 2012 y reconocida por su interpretación auténtica de repertorio barroco y clásico a cargo de especialistas en práctica histórica.

Orliński se ha consolidado como una de las voces más vibrantes de la nueva generación lírica internacional, con conciertos agotados en Europa y Estados Unidos y una influencia que trasciende los escenarios. Su primera grabación, Anima Sacra, fue premiada con el Opus Klassik a la Grabación Vocal Solista, mientras que su interpretación en vivo de Vedrò con mio diletto de Vivaldi, registrada en el Festival de Aix-en-Provence en 2017, supera los cuatro millones de reproducciones en línea.

Formado en la Universidad de Música “F. Chopin” de Varsovia y en la Juilliard School de Nueva York, Orliński ha ganado importantes concursos internacionales de canto que impulsaron su carrera. Su etérea voz y particular carisma lo han convertido en un puente entre el repertorio barroco y nuevas audiencias, consolidándolo como una de las figuras más singulares de la escena lírica actual.