Ronnie Wood de los Rolling Stones cambia de escenario: concierto será en el Teatro Caupolicán

Para el show del 10 de noviembre, lo acompañará la cantante Imelda May, en una noche que repasa seis décadas de historia del rock.

El concierto de Ronnie Wood y su Ammo Band en Chile tiene un nuevo recinto. La presentación, que contará con la participación especial de la cantante irlandesa Imelda May, se trasladará del Santander Arena al Teatro Caupolicán manteniendo su fecha original el día 10 de noviembre. La productora confirmó que todas las entradas compradas antes del cambio siguen siendo válidas para la nueva ubicación, sin que el público tenga que hacer ningún trámite adicional.

El cambio le da a la cita un carácter todavía más cercano. Después de años casi dedicados por completo a los Rolling Stones y a la escala de los estadios, Wood vuelve a un formato que conoce de memoria: tocar al frente de su propia banda, cerca del público. En un recinto histórico de la música en vivo en Santiago como el Caupolicán, esa idea toma más fuerza. Será, además, su única presentación en la capital.

El show celebra el lanzamiento de FEARLESS: The Anthology 1965-2025, una colección que recorre los 60 años de carrera del músico británico. El recopilatorio repasa su paso por los Rolling Stones, Faces, The Jeff Beck Group, The Birds y The Creation, sus colaboraciones con Rod Stewart y Ronnie Lane, y su obra solista. También suma cuatro canciones nuevas grabadas en 2025, entre ellas el sencillo You’re So Fine, ya disponible en plataformas digitales. El repertorio de la noche seguirá esa misma ruta, con temas de cada etapa de su trayectoria.

Wood entró dos veces al Salón de la Fama del Rock and Roll, con los Rolling Stones y con Faces, y dejó su huella en algunos de los capítulos más determinantes del rock británico. Fuera de los escenarios ha desarrollado una carrera paralela como artista visual, y ha recibido tres veces el Sony Radio Personality Award.

A su lado estará Imelda May, con quien comparte una larga conexión musical arraigada en el blues, el soul y el rock and roll. Su química en el escenario es uno de los grandes atractivos de estas presentaciones.

Los tickets siguen a la venta en Puntoticket.