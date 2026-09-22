Así fueron los últimos años de Paulina de Allende-Salazar que culminan con su regreso a TVN

A cinco años de su renuncia, la periodista regresa al canal en el que se desempeñó por más de dos décadas.

Fue en enero de 2021 cuando Paulina de Allende-Salazar tomó la decisión de presentar su renuncia a TVN después de 25 años.

“Me llevo con alegría millones de momentos en que sentí su complicidad y reconocí su excelencia profesional“, expresó la periodista en un correo enviado, en ese entonces, a los trabajadores del canal público, con quienes se desempeñó en espacios como Informe Especial y Esto No Tiene Nombre.

Ese mismo año, la comunicadora se sumó al matinal Mucho Gusto de Mega, con el objetivo de “potenciar el área periodística/informativa y de investigación de las mañanas”.

Sin embargo, su trabajo en el canal privado culminó abruptamente en abril de 2023. Allende-Salazar salió a despachar en terreno como parte de la cobertura por el homicidio del carabinero Daniel Palma, cuando en medio de una intervención trató de “paco” al uniformado asesinado.

Dicho momento no solo no tardó en viralizarse en redes sociales, sino que en vivo y en directo fue vetada del punto de prensa por parte de la misma institución policial.

Este episodio terminó con el despido de la periodista, dando inicio a una batalla legal contra su casa televisiva, la cual terminó ganando.

“TVN fue mi casa”

Ahora, Paulina de Allende-Salazar busca dejar todo esto atrás luego de que se confirmara su regreso a TVN, a cinco años de su renuncia. Aquí se hará cargo del programa Zona de Control, un espacio periodístico que mostrará desde dentro el trabajo que se realiza en algunos de los principales puntos de ingreso y salida del país.

“TVN fue mi casa durante más de veinte años, así que inevitablemente me conecta con muchas personas, historias y momentos importantes de mi vida. Aquí crecí como periodista, aprendí muchísimo y construí una parte fundamental de mi carrera. Por eso hay emoción, cariño y, por supuesto, muchos recuerdos”, afirmó.

La periodista reconoció que este nuevo desafío en Bellavista 0990 llega en un momento distinto de su carrera. “Siento que no vuelvo al mismo lugar, ni siendo la misma persona. Han pasado varios años, he tenido otras experiencias profesionales, he hecho clases, he trabajado en otros medios y he conocido otras formas de hacer periodismo. Entonces este regreso tiene algo muy especial: volver a un lugar conocido, pero desde otra etapa de mi vida“, indicó.

“Me entusiasma mucho volver a hacer televisión y, sobre todo, volver a estar cerca de las personas. La televisión tiene algo muy especial: permite estar en los lugares, conectarse con los protagonistas y contar lo que está pasando de una manera directa”, afirmó.