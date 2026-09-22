Los próximos pasos de Michelle Bachelet tras fallida candidatura a la ONU

En el mundo político ya se especula sobre el rol que podría asumir la expresidenta en la oposición.

Fue el pasado sábado cuando Michelle Bachelet anunció su decisión de dar un paso al costado con su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

A través de un video publicado en redes sociales, la expresidenta declinaba seguir adelante con la postulación, luego de que un tercer sondeo informal -con el que logró un voto a favor- confirmaba que n había mucho más que hacer.

Aún así, Bachelet dejó en claro que “no me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Ayudamos a posicionar en la agenda global la convicción de que la próxima persona a cargo de la Secretaría General debe ser una mujer de América Latina: alguien verdaderamente independiente, leal a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y dispuesta a defenderlos con firmeza ante todos los Estados, sin importar su tamaño o poder”.

Ahí, además, aprovechó de recalcar que “continuaré ahora, con la misma determinación de siempre, mi trabajo internacional. Seguiré participando activamente en la urgente tarea de construir un mundo con mayor paz, seguridad, desarrollo sostenible y respeto por los derechos humanos“.

A días de aquello, Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, y quien trabajó en la campaña de Michelle Bachelet, dio luces de lo que depara el futuro de la exmandataria, confirmando que la agenda internacional “es mucho más amplia que la propia discusión que se produjo durante este año a propósito de la Secretaría General”.

“No se acaba la agenda internacional de la presidenta Bachelet producto de esta situación. Más bien, creo que con las banderas que ella ha enarbolado y con las actividades que ella venía desarrollando y las que tiene por delante, esta va a ser una agenda igualmente intensa, porque ella tiene un reconocimiento a nivel internacional. Quienes quieran negar eso, en el fondo están negando también la realidad”, aseveró.

El rol que podría asumir Michelle Bachelet en la oposición

En cuanto a la política chilena, tras abandonar la carrera por la ONU, De la Fuente sostuvo que el rol que podría adoptar Michelle Bachelet en la oposición “dependerá mucho de las definiciones que vaya tomando, pero no tengo duda que va a querer, como siempre, contribuir a la unidad de la oposición, a que florezcan todas las flores, que efectivamente haya de alguna manera un diálogo político que contribuya a mejorar nuestro sistema político“.

“En su propia biografía, (Bachelet) entiende muy bien qué es lo que ocurre cuando los sistemas democráticos se debilitan, no existe el diálogo, donde hay desencuentro y polarización. Por lo tanto, va a ayudar, probablemente, a contribuir ahora a la discusión política en nuestro país“, agregó en conversación con Radio Cooperativa.

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón cree que Bachelet volverá a instalarse en Chile asumiendo un rol que ayudará a que la oposición se reordene.

“Lo que va a pasar es que probablemente Michelle Bachelet va a volver a instalarse en Chile, y ella no digamos que no es un personaje importante dentro de la oposición y probablemente puede ser un pilar fundamental reorganizando a la oposición“, sostuvo en Radio Pauta.

Junto con eso, la diputada RN indicó que “no tengo idea si quiera ser presidenta el día de mañana, pero Michelle Bachelet, yo lo veo en mi distrito, es una persona querida, respetada, a la cual se le agradecen muchísimas cosas, hay muchas cosas que fueron muy emblemáticas en su mandato”.

Ossandón postuló que para su sector, “hubiera sido mejor Michelle Bachelet trabajando en la ONU que tenerla instalada en Chile trabajando, como ella ya lo anunció, por distintos temas de los cuales ella es muy experta”.