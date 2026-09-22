“Seguirá siendo Plaza Dignidad”: las críticas que provocó Bassa por regreso de la estatua de Baquedano

El diputado frenteamplista hizo alusión al nombre que se le asignó a Plaza Italia durante el estallido social.

El diputado Jaime Bassa (FA) desató molestia y críticas desde la oposición luego del regreso del monumento del General Baquedano a Plaza Italia, llamándola “Plaza Dignidad”.

El también exconvencional postuló en El Mercurio que “pongan el monumento que quieran, esa plaza es y seguirá siendo Plaza Dignidad“, en alusión al nombre que le atribuyeron a dicho sector durante el estallido social en 2019.

Sus palabras generaron reacciones inmediatas. La diputada Ximena Ossandón (RN) afirmó que “todas las plazas representan la dignidad colectiva de un pueblo que pertenece y ama su territorio. El diputado confunde la expresión dignidad con la furia de un sector. Lamentable”.

“Me encantaría que el diputado Bassa reconociera la figura del General Baquedano y que nos apoyara en que nuestra región se llame Región Metropolitana del General Manuel Baquedano“, añadió.

Por su parte, la diputada Javiera Rodríguez (REP) aseveró que “a Bassa lo pusieron en un altar haciéndole creer a la gente que era un gran experto. Por lo visto, no era más que un fanático y lo sigue demostrando a casi siete años del estallido delictual“.

Su par republicano, Sebastián Zamora se sumó a dichas palabras. “Dignidad nunca fue incendiar, saquear ni destruir ciudades. Bassa se quedó pegado con el estallido delictual y su mamarracho constitucional que Chile rechazó. El general Baquedano volvió a su lugar; es la plaza Baquedano. Algunos todavía no superan que su revolución fracasó”.

El diputado Pier Karlezi (PNL) sostuvo que “parece que al diputado Bassa no le quedó claro cuando Chile habló, cuando Chile, efectivamente despertó de la de la pesadilla octubrista, de la violencia descontrolada, del intento de golpe de Estado, y no le queda claro que Chile va a respetar siempre a sus próceres y a sus héroes”, consignó Emol.

Bellolio llamó a “superar la nostalgia octubrista”

Quien no quedó indiferente a las declaraciones de Jaime Bassa respecto a la “Plaza Dignidad”, fue el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI).

A través de su cuenta en X, el jefe comunal aseguró que “no sorprende la pataleta viniendo de uno de los rostros del plurichile, el desprecio por las instituciones, la cancelación y el coqueteo con la violencia”.

“El retorno de Baquedano es coherente con la ley, la historia y la democracia. Es hora de superar la nostalgia octubrista“, remató.