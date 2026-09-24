Robbie Williams, Chicago y grandes conciertos marcan la agenda de estos días

La llegada de la primavera trae consigo una de las temporadas más intensas del año en materia de espectáculos. La música internacional se toma los estadios con el regreso de Robbie Williams, mientras el teatro musical vuelve a brillar con un clásico de Broadway. A la par, la escena local celebra la nostalgia, el indie contemporáneo y las tradiciones de barrio, en una agenda que recorre desde grandes recintos hasta las plazas de Ñuñoa.

Robbie Williams trae su gira BRITPOP al Estadio Bicentenario

El ícono de la música británica Robbie Williams regresa a Santiago con un esperado concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, el próximo 27 de septiembre. El show llega enmarcado en su nueva era musical, tras el lanzamiento de BRITPOP, su decimotercer álbum de estudio, con el que logró su decimosexto número 1 en el Reino Unido, rompiendo el récord histórico como el artista con más álbumes en la cima de las listas británicas.

El disco incluye sencillos como Rocket, Spies y Human, con colaboraciones de Chris Martin de Coldplay, Tony Iommi de Black Sabbath y el dúo Jesse & Joy. La gira de estadios BRITPOP del año pasado en Reino Unido y Europa reunió a más de 1,2 millones de personas y recibió elogios de medios como The Times y The Guardian, que calificó a Robbie como el Rey del Entretenimiento.

Con 90 millones de álbumes vendidos en el mundo y un récord de 18 premios BRIT, Robbie promete un repertorio que combinará los nuevos temas de BRITPOP con clásicos de toda su carrera como Let Me Entertain You, Rock DJ y Angels. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.cl, con preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile.

“Chicago: el musical” regresa al Teatro Municipal de Las Condes

A partir del 30 de septiembre, Chicago: el musical vuelve al Teatro Municipal de Las Condes con un renovado elenco encabezado por Constanza Mackenna, Antonia Bosman y Eyal Meyer, bajo la dirección de Eduardo Yedro, responsable de otras exitosas producciones como Cats y Mamma Mía. El montaje regresa a la misma sala donde se presentó con éxito en 2013, esta vez con una orquesta de 14 músicos y 34 personas en escena, tal como se monta actualmente en Broadway.

Estrenada en 1957, la obra es considerada la segunda producción de mayor permanencia en la historia de Broadway, solo detrás de El fantasma de la Ópera, y obtuvo seis premios Tony, incluyendo mejor coreografía del legendario Bob Fosse. En 2002 llegó además su versión cinematográfica, dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger, que se llevó seis premios Oscar.

Con funciones de jueves a domingo hasta el 18 de octubre, el musical promete desplegar la intensidad y sensualidad que lo han convertido en un clásico indiscutido. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en www.tmlascondes.cl, con descuentos para la Tarjeta Vecino Las Condes.

Primavera Amor revive los himnos del pop romántico chileno

Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela (Lucybell) serán los protagonistas de Primavera Amor, festival que por segundo año regresa a Gran Arena Monticello el viernes 25 de septiembre desde las 20.30 horas. El evento reúne las canciones de amor y desamor que marcaron a Chile a fines de los 90 y en los 2000, convocando a generaciones que crecieron con el rock, el pop romántico y el indie nacional de esa época.

Más que un festival de éxitos, la propuesta apela a la memoria colectiva: canciones que se convirtieron en himnos de despedidas, reencuentros y momentos que “no se olvidan”, según describe la producción del evento. La cita se realizará en San Francisco de Mostazal, dentro de Boulevard Monticello, el centro de entretención más importante de Chile.

El recinto complementa la experiencia con una variada oferta gastronómica, que incluye restaurantes de chefs como Yann Yvin y Sergi Arola, además del recién inaugurado espacio El Pueblito. Las entradas para Primavera Amor están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Wednesday debuta en Chile con show en Club Chocolate

La banda estadounidense Wednesday, liderada por Karly Hartzman, confirmó su esperado debut en Chile para el viernes 25 de septiembre, cuando se presentará en el escenario de Club Chocolate en el marco del ciclo Stgo Fusión. El concierto forma parte de la sección latinoamericana de su gira Bleeds Tour, en torno a su sexto y más reciente disco de estudio, lanzado en septiembre de 2025 como “sucesor espiritual” del aclamado Rat Saw God.

Bleeds fue recibido con elogios unánimes de la crítica especializada, siendo ubicado en el segundo lugar de los 50 mejores álbumes del año según el medio The Alternative, que destacó singles como Elderberry Wine y Wound Up Here (By Holdin On). Surgida en Asheville, Carolina del Norte, la banda ha construido una identidad sonora que cruza el rock alternativo con el shoegaze, el alt-country y el noise rock.

Su ascenso internacional se consolidó con Rat Saw God (2023), álbum que posicionó a Wednesday como una de las bandas esenciales de la nueva generación del indie estadounidense, con temas como Chosen to Deserve y Bull Believer. Las entradas para el show, presentado por Kross, ya están disponibles a través de Puntoticket.

Ñuñoa Florece vuelve a llenar de boleros y flores la comuna

El sábado 26 de septiembre, la Corporación Cultural de Ñuñoa y la Cámara de Comercio de la comuna presentan una nueva edición de Ñuñoa Florece, festival gratuito que celebra la llegada de la primavera. Desde las 12:00 horas, boleristas se desplegarán por nueve puntos de Avenida Irarrázaval, acompañados de carritos que repartirán flores entre los vecinos que transiten por lugares como Plaza Egaña y Plaza Ñuñoa.

Por la tarde, a partir de las 19:00 horas, cinco plazas de la comuna —entre ellas el Anfiteatro Griego del Parque Juan XXIII y Plaza Zañartu— tendrán nuevas intervenciones musicales con boleros, mientras que en Plaza Ñuñoa se instalará un mercado de flores durante todo el día. El escenario principal de esa plaza recibirá desde las 19:00 horas a los conjuntos Dúo Pajarito, Trío Esmeralda y Trío Inspiración.

La jornada se completa con actividades organizadas por el Café Literario de Ñuñoa, como un cuentacuentos y talleres de escritura creativa y de flores de papel, además de un concurso de ornamentación floral en fachadas comerciales que premiará con un millón de pesos a la mejor propuesta. Todas las actividades son con entrada liberada y sin necesidad de inscripción.