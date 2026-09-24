Revés para Trump en tribunales: juez ordena restablecer acceso de periodistas vetados de la Casa Blanca

Pese a que el fallo permite en teoría a los periodistas volver a sus labores, la mayoría no ha logrado acceder aún a la sede de gobierno.

El juez federal del Distrito de Columbia Timothy Kelly revocó la polémica decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de vetar de la Casa Blanca a los periodistas de los medios de comunicación CNN, MS Now y Político.

El fallo, según reportó CNN, determinó que el veto a los periodistas se realizó “sin el debido proceso constitucionalmente adecuado”. El Departamento de Justicia justificó la revocación de las credenciales de prensa aludiendo a una supuesta amenaza a la seguridad nacional y por su parte, Trump acusó a los periodistas de difundir noticias falsas.

Asimismo, según un documento que el Departamento de Justicia ingresó al tribunal en horas de la noche del miércoles “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”. En ese sentido, argumentaron que “como mínimo, el Gobierno puede controlar el acceso de los periodistas a las zonas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval, incluso por motivos discriminatorios basados ​​en la opinión pública”.

“Para empezar, nada en el expediente anterior a esta demanda sugiere que la revocación de los pases de acceso a la Casa Blanca de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional. Desde luego, eso no fue lo que dijo el presidente Trump cuando anunció que les ‘prohibía’ la entrada a la Casa Blanca a los demandantes; en cambio, se centró en la supuesta falta de veracidad y el carácter negativo de los reportajes de los demandantes”, manifestó el juez Kelly.

Pese a que en teoría los periodistas vetados están habilitados con este fallo a retomar sus labores y, por ejemplo, cubrir la cumbre entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping, hasta el cierre de esta edición aún no se les permitía ingresar a la Casa Blanca. A primera hora, solo un productor de CNN puedo ingresar, pero las razones no están claras aún. Para las próximas dos semanas se espera que el litio de Trump con la prensa continúe en sede judicial.