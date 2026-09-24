Lluvia en Santiago: a qué hora comienzan las precipitaciones en la Región Metropolitana

Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada, en la cual se espera que llegue un nuevo sistema frontal a la capital.

Durante esta jornada se espera que llegué el sistema frontal a la Región Metropolitana, el cual dejaría viento y lluvia en Santiago por la noche.

De acuerdo a la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, durante gran parte de este jueves la capital permanecerá cubierta, aunque las primeras señales del frente empezarán a notarse durante la tarde.

En cuanto al comienzo de la lluvia en Santiago, la especialista afirmó que esto sucederá en la noche. “Estará todo el día cubierto, vamos a ver un poco el aumento del viento hacia el final del día, en horas de la noche, viento que va a superar los 25k/h”, detalló.

La hora en que comenzaría la lluvia en Santiago

Siguiendo en esa línea, Adam comentó que durante el día se podrían registrar chubascos aislados debido a nubosidad cargada, pero que el inicio de las precipitaciones se produciría a eso de las 21:00 y 22:00 horas.

“No vamos a tener precipitaciones, pero de repente puede caer, debido a estas nubes que están tan cargadas, las que se ven más protuberantes hacia abajo pueden descargar alguna gotita, pero en general no vamos a tener lluvia hoy día, sino hasta después de las 21 o 22 horas, ahí van a comenzar a caer las primeras gotitas en las comunas del sector sur de Santiago”, expuso.

De esta forma, la comunas de la zona sur de la RM serán las primeras en recibir precipitaciones durante la noche de este jueves.

“Ya de madrugada, si vemos a la medianoche, ahí recién empiezan a llegar precipitaciones hacia el sector sur poniente de Santiago. A las 3 de la mañana ya vamos a tener algunos chubascos débiles, va a caer por ejemplo en el centro de Santiago entre 0,5 y unos 2 milímetros de agua”, sostuvo.