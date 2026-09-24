Extenso sismo y posible erupción: la preocupación por la actividad del Nevados de Chillán

El Sernageomin mantiene la Alerta Amarilla para la zona, pero las condiciones climáticas no han permitido confirmar si tuvo actividad superficial.

Durante la madrugada de este jueves, el complejo volcánico Nevados de Chillán, en la Región del Ñuble, generó alerta por registrar actividad.

Un Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), realizado por Sernageomin, consignó que a las 05:51 horas se registró un sismo de largo periodo (LP) asociado al movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico, lo que generó un desplazamiento reducido de 517 cm2.

Tras este evento, se registró una continuación en la sismicidad asociada a movimientos de fluidos, aunque de menor energía. Por lo mismo, la situación está siendo monitoreada por la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas).

A raíz de la actividad que está registrando el Nevados de Chillán, no se descarta que se trate de una posible erupción con emisión de material en superficie.

Debido a las adversas condiciones meteorológicas, Sernageomin no ha podido confirmar si, efectivamente, ocurrió actividad superficial.

De momento, el organismo decidió mantener la Alerta Amarilla y aseguró que “continuará informando oportunamente cualquier modificación relevante en la actividad del complejo volcánico“.

Esta situación se suma a la registrada el pasado 18 de septiembre cuando el complejo volcánico registró un pulso eruptivo, lo que fue confirmado por Sernageomin.