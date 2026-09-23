Día del Cine tendrá entradas desde $2.000: revisa las fechas y cines que tendrán descuentos

La nueva edición se extenderá durante tres días y contará con la participación de las principales cadenas de cine del país.

Una nueva edición del Día del Cine se realizará en todo Chile durante tres jornadas, con entradas a precios promocionales para distintas películas en cartelera.

La actividad se desarrollará el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre, mientras que la preventa comenzará este miércoles 23 de septiembre a través de los sitios web de las cadenas participantes.

Día del Cine tendrá entradas desde $2.000

Durante el evento, las funciones en salas tradicionales 2D y 3D tendrán un valor de $2.000, mientras que las entradas para formatos especiales como IMAX, D-BOX, 4DX, Prime, Premium y MX4D costarán $4.000. Las condiciones y la disponibilidad pueden variar según cada recinto, por lo que se deberá revisar previamente la programación.

Entre las cadenas que participarán de esta edición se encuentran Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star. La cartelera incluirá títulos como “La Isla Olvidada”, “La Sombra del Exorcista”, “El Corazón de la Bestia”, “El Heladero: Dulce Sabor a Muerte” y “El Último Gran Golpe”.

Además, se contempla una función especial de “Avengers: Endgame – Bonus”, que incorporará más de tres minutos de material adicional relacionado con “Avengers: Doomsday”. En el caso de Muvix, la compra por su sitio web o aplicación tendrá “un cargo por servicio adicional” y los descuentos no serán “válidos para preventas, preestrenos ni eventos especiales”. La disponibilidad de películas, horarios y salas dependerá de la programación de cada cadena.