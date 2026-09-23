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Día del Cine tendrá entradas desde $2.000: revisa las fechas y cines que tendrán descuentos

La nueva edición se extenderá durante tres días y contará con la participación de las principales cadenas de cine del país.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Una nueva edición del Día del Cine se realizará en todo Chile durante tres jornadas, con entradas a precios promocionales para distintas películas en cartelera.

La actividad se desarrollará el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre, mientras que la preventa comenzará este miércoles 23 de septiembre a través de los sitios web de las cadenas participantes.

Día del Cine tendrá entradas desde $2.000

Durante el evento, las funciones en salas tradicionales 2D y 3D tendrán un valor de $2.000, mientras que las entradas para formatos especiales como IMAX, D-BOX, 4DX, Prime, Premium y MX4D costarán $4.000. Las condiciones y la disponibilidad pueden variar según cada recinto, por lo que se deberá revisar previamente la programación.

Entre las cadenas que participarán de esta edición se encuentran Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star. La cartelera incluirá títulos como “La Isla Olvidada”, “La Sombra del Exorcista”, “El Corazón de la Bestia”, “El Heladero: Dulce Sabor a Muerte” y “El Último Gran Golpe”.

Además, se contempla una función especial de “Avengers: Endgame – Bonus”, que incorporará más de tres minutos de material adicional relacionado con “Avengers: Doomsday”. En el caso de Muvix, la compra por su sitio web o aplicación tendrá “un cargo por servicio adicional” y los descuentos no serán “válidos para preventas, preestrenos ni eventos especiales”. La disponibilidad de películas, horarios y salas dependerá de la programación de cada cadena.

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