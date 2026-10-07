Arte, teatro y experiencias inmersivas: el calendario cultural de la semana

Una semana de octubre que cruza disciplinas: un encuentro internacional sobre las infraestructuras del conocimiento digital, la primera Semana del Arte de Santiago con Sala GASCO, un clásico feminista de 1916 en Teatro UC, una experiencia inmersiva que lleva Valdivia a un domo en la capital, y el regreso de Antonia Zegers a Matucana 100 con “Girls&Boys”.

Entre el 6 y el 22 de octubre, Santiago ofrece una agenda que combina reflexión, mediación artística y escena. Digital Vértigo examina qué ocurre con la memoria cuando los servidores reemplazan a la bóveda, Sala GASCO se suma a SAFA con talleres gratuitos, Teatro UC estrena “Nimiedades” bajo la dirección de Rodrigo Pérez, INSIDE VALDIVIA debuta en la Esfera MET y Alfredo Castro vuelve a dirigir a Antonia Zegers en una breve temporada de “Girls&Boys”.

Digital Vértigo: pensar la memoria en la era digital

Entre el 6 y el 15 de octubre, Santiago será sede de Digital Vértigo, un encuentro internacional e interdisciplinar que reúne a arquitectos, diseñadores y artistas para examinar las infraestructuras de almacenamiento y la digitalización del conocimiento. Su programa de dos semanas se articula en cinco ejes temáticos, con charlas magistrales, mesas de trabajo, conversaciones y recorridos, y extiende hacia Chile el trabajo del Pabellón Chileno Reflective Intelligences, presentado en la Bienal de Venecia 2025. Participan invitados internacionales como Cécile Diguet, Felicity Scott, Susan Schuppli, Marina Otero Verzier, Laura Kurgan, Mario Santamaría, David Capener y Cheng-Luen Hsueh.

La pregunta que guía el encuentro es qué sucede con los archivos cuando servidores, centros de datos y cables ocupan el lugar de la bóveda, la sala de lectura y el negativo. Los curadores llaman “vértigo” a esa sensación de desplazamiento que aparece cuando la memoria y su almacenamiento dejan de coincidir: el archivo pasa de la sala de lectura a la bodega, de la bóveda al territorio y de la página a la granja de servidores. Para Linda Schilling, Nicolás Díaz Bejarano y Serena Dambrosio, co-curadores, estas infraestructuras transforman el territorio y consumen recursos, pero sus impactos rara vez llegan al debate público.

Con entrada liberada, las actividades se realizarán en la Biblioteca Nacional, el Palacio Pereira, la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP y la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la misma universidad. La inauguración será el martes 6 de octubre a las 17:00 h en el Palacio Pereira (Huérfanos 1515), con una conversación entre los pabellones nacionales de Chile, Taiwán e Irlanda en la Bienal de Venecia.

Sala GASCO se suma a SAFA con “Arqueología Especulativa”

En el marco de la primera edición de SAFA, Santiago Festival de las Artes, que reúne entre el 6 y el 11 de octubre más de 800 actividades gratuitas en 150 espacios culturales, Sala GASCO Arte Contemporáneo desplegará una programación especial en torno a “Arqueología Especulativa”, la actual exposición del artista Jean Petitpas. La propuesta se enmarca en su compromiso por acercar el arte contemporáneo a públicos diversos, entendiendo la mediación como una herramienta para facilitar el vínculo de las personas con las obras y sus procesos creativos.

La programación comienza con visitas mediadas gratuitas entre el martes 6 y el viernes 9 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, con inscripción previa, en las que el equipo de mediación de la sala acompañará a los visitantes en un recorrido por las obras y los conceptos de la muestra. El jueves 8 a las 14:30 horas se realizará un taller de escultura experimental para todo público, que invita a explorar posibilidades de creación con cartón corrugado.

El cierre será el sábado 10 de octubre a las 12:00 horas, con una visita guiada y diálogo junto al propio Petitpas y la curadora María Angélica Ochagavía, además de un taller de escultura experimental para niños y niñas, gratuito, con materiales incluidos y sin necesidad de experiencia previa. Todas las actividades tienen cupos limitados, con inscripciones en la página de Sala GASCO en el sitio web de SAFA (www.safa.cl) o al correo mediacionsalagasco@gasco.cl.

“Nimiedades”: Rodrigo Pérez dirige en Teatro UC un clásico policial

A más de un siglo de su estreno, “Nimiedades”, de la dramaturga estadounidense Susan Glaspell, llega por primera vez a los escenarios chilenos de la mano de Teatro UC. Dirigida por Rodrigo Pérez y protagonizada por Catalina Saavedra y Blanca Lewin, junto a Camila Brito, Isidora Castro y María José Gatica, la obra parte de un crimen: un campesino ha sido asesinado en su cama y su esposa es la única sospechosa. Mientras un policía, un fiscal y un vecino investigan, sus esposas permanecen en la cocina, donde entre objetos cotidianos descubren las pistas que los hombres han pasado por alto.

La puesta combina el suspense policial con humor para poner bajo la mira las diferencias entre la percepción femenina y la masculina. “Es un humor policial que pone en cuestión (…) la sociedad de donde proviene la obra”, explica Pérez. Para Blanca Lewin, lo llamativo es que una pieza escrita en 1916 tenga una perspectiva tan claramente feminista y que haya sido una mujer quien contara esa historia dentro del género policial. Más allá de resolver un asesinato, la obra revela las desigualdades y formas de opresión que atraviesan la vida de las mujeres.

Con una duración de 70 minutos y recomendada para mayores de 14 años, “Nimiedades” se presentará del 7 de octubre al 7 de noviembre, de miércoles a sábado a las 20:30 horas, en la Sala Ana González de Teatro UC. El montaje es un proyecto financiado por la Línea de apoyo a teatros universitarios 2026, y las entradas están disponibles en teatrouc.uc.cl.

El sur de Chile se vive dentro de un domo inmersivo

Valdivia será el punto de partida de INSIDE, plataforma desarrollada por Clásica No Convencional (CNC) y el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC) que convierte el patrimonio natural y cultural de distintas regiones en experiencias inmersivas de gran formato. Su primer capítulo, INSIDE VALDIVIA, se estrena el 9 de octubre en la Esfera MET de Metropolitan Santiago, el domo inmersivo más grande de Chile, en el marco de ÁGORA Summit Tecnocreativo. Combina música en vivo, proyección Full Dome, audio inmersivo, visuales generativas e inteligencia artificial para construir un recorrido sensorial donde el territorio es el verdadero protagonista.

La experiencia se articula en torno al Concierto para Piano Op. 85 de Johann Nepomuk Hummel, interpretado en vivo por el pianista Danor Quintero junto al diseño sonoro de la Orquesta de Cámara de Valdivia, dirigida por Rodolfo Fischer, mientras imágenes y sonido evocan los ríos, bosques y lluvias de la Región de Los Ríos. El recorrido tiene tres momentos: una recepción previa con gastronomía local y paisajes sonoros, el concierto dentro del domo para hasta 400 personas, y un espacio final de encuentro para compartir la experiencia.

Hay dos funciones el 9 de octubre, a las 19:00 y a las 21:00 horas, y la entrada, disponible en www.agorasummit.cl, incluye la obra y una fiesta de cierre. Aunque comienza en el sur, INSIDE fue concebido como una plataforma de alcance nacional que seguirá con nuevas experiencias dedicadas a otros territorios, entre ellas INSIDE ATACAMA.

Antonia Zegers regresa a Matucana 100 con “Girls&Boys“

Del 14 al 22 de octubre, el Teatro Principal de Matucana 100 recibe una breve temporada de “Girls&Boys”, adaptación chilena del elogiado texto del dramaturgo británico Dennis Kelly, dirigida por Alfredo Castro y protagonizada en solitario por Antonia Zegers. Estrenada en Chile en 2022, la obra presenta a una mujer que sube al escenario con una piscola y comienza a contar, con ironía y desparpajo, como si fuera una rutina de stand up, cómo conoció al hombre que creyó sería el amor de su vida, en un aeropuerto, y cómo siguieron el matrimonio, los hijos y la construcción de una familia. Pero algo comienza lentamente a quebrarse.

Ese tránsito de la comedia a la violencia íntima sostiene el montaje. “Es alguien que requiere de la teatralidad, de la comedia, para sobrevivir a una afectividad muy dolorosa”, sintetiza Castro, quien explica que le interesa “desmantelar el teatro” hasta dejar a la actriz narrando frente al público una historia de amor que habla de esos grados de violencia que se desatan en los grupos familiares. La versión chilena traslada el relato a un contexto local y sigue a una protagonista de clase media baja que alcanza una posición social y profesional importante mientras su relación se transforma.

Las funciones son el 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de octubre a las 20:00 horas, con una duración de 1 hora 40 minutos y clasificación para mayores de 16 años. Las entradas cuestan $12.000 general, $6.000 estudiantes y personas mayores, y $5.000 los miércoles populares, y se venden en Ticketplus.