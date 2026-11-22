La senadora insistió en que “nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional y de haberlo sido tampoco habría estado de acuerdo”.

La senadora Ximena Órdenes (IND-PPD) volvió a referirse a la presunta falsificación de su firma para retirar su permiso constitucional, el cual presentó debido a que formaría parte de la delegación del presidente José Antonio Kast durante su gira por Asia. Esta situación también afectó al senador Fidel Espinoza (PS).

En conversación con La Tercera, la parlamentaria dejó en claro que “nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional y de haberlo sido tampoco habría estado de acuerdo“.

Según explicó, “viajé con un permiso constitucional en contexto de una gira presidencial que involucraba senadores de ambos sectores, con lo cual esta herramienta permite que ni el oficialismo ni la oposición adquieran una ventaja coyuntural en las votaciones“.

“Quienes me conocen saben que no me prestaría para este tipo de maniobras“, remarcó la senadora.

A raíz de la presunta falsificación de su firma, Ximena Órdenes hizo un llamado a “que a partir de este episodio es urgente mejorar protocolos internos, dentro de cada comité y/o de la secretaría” del Senado.

En cuanto a las diligencias que está llevando a cabo la Fiscalía, la senadora sostuvo que “hay que respetar las atribuciones de cada institución y en este caso el Ministerio Público tendrá que hacer su labor. Desde el Senado habrá que contribuir con todos los antecedentes que sean requeridos y que permitan esclarecer lo ocurrido”.