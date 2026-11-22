Las militantes del Partido Cristiano habían renunciado a sus cargos hace solo unos días por motivos personales.

Hace solo unos días, la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, y la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Antaris Varela, presentaron sus respectivas renuncias al cargo que ejercían.

Las militantes del Partido Cristiano aseguraron que la decisión de cada uno respondía a motivos personales. Sin embargo, tres días después, se confirmó que continuarían ejerciendo sus puestos.

Fue la propia colectividad la que hizo el anuncio a través de un comunicado en el que detalló que durante este sábado 21 de noviembre se llevó a cabo una reunión interna donde se le solicitó a ambas autoridades permanecer en sus cargos.

“Ambas autoridades han decidido permanecer en el Gobierno, determinación que valoramos, considerando el trabajo que desempeñan en beneficio de la ciudadanía”, señaló el partido.

Además de las renuncias de la Seremi de Salud y la directora del Senama, el Partido Cristiano abordó en el documento las declaraciones de la ministra May Chomali respecto al financiamiento público de tratamientos hormonales para menores de 18 años.

En ella manifestaron su respaldo a la postura de la secretaria de Estado y celebraron que su postura “considere la evidencia científica disponible“. Junto con eso, manifestaron la importancia de evaluar las posibles consecuencias negativas y los efectos a largo plazo de estas intervenciones.