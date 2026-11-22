La ministra reconoció que, más allá de su impacto educativo, el programa tenía beneficios que no habían considerado, lo que fue clave para la reposición de sus recursos.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la reposición de Yo Elijo Mi PC en la Ley de Presupuesto 2027, confirmando, además, los cambios que se realizarán en el programa para 2028.

En conversación con Estado Nacional detalló que “se va a incluir también durante el año 2027 una formación de los profesores para poder darle más utilización al recurso pedagógico, al recurso tecnológico que se está entregando y también se va a trabajar en una reformulación de este programa ya para el año 2028″.

Respecto a por qué, en primera instancia, se decidió eliminar este beneficio, la secretaria de Estado indicó que fue con el objetivo de priorizar los recursos disponibles para destinarlos a otras iniciativas que tienen un mayor impacto educativo.

En ese sentido, aseguró que lo que se buscaba no era eliminar recursos para generar ahorros, sino que evaluar dónde podían tener un mayor efecto en el aprendizaje.

“Esto no es que nosotros nos quisiéramos ahorrar recursos que nos queríamos guardar en el bolsillo, sino que esto es en el marco de estrechez fiscal, tenemos que decidir dónde poner cada peso para que tenga el mayor efecto educativo“, aseveró.

Sobre Yo Elijo Mi PC, la ministra Arzola afirmó que las evaluaciones demostraban que el impacto educativo no tenía los efectos que se esperaban. Sin embargo, con la discusión en el Congreso, se remarcó los beneficios sociales del programa, por lo que fue un factor importante para restituir los fondos.

“Yo creo que acá se pone un diagnóstico sobre la mesa, desde el Parlamento nos hacen ver que este programa sí tiene beneficios importantes que nosotros entendimos“, agregó.