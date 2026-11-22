El presidente de la comisión revisora aseguró que el PDG puede tener un rol clave en una votación que, hoy en día, está “igualada”.

El diputado Raúl Soto (PPD), quien preside la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) contra Fernando Rabat, envió un directo mensaje al Partido de la Gente (PDG) y a Franco Parisi tras sostener el rol clave que tendrán en la votación.

En el programa Mesa Central, el parlamentario reconoció que hoy en día la votación en la Cámara está prácticamente “igualada”, por lo que la colectividad en cuestión puede ser la que incline la balanza para rechazar o aprobar el líbelo.

“Creo que la votación está prácticamente empatada y el destino del ministro Rabat está en manos de Franco Parisi y del PDG“, indicó.

Por lo mismo, Soto manifestó que “el PDG tiene que decidir si se va a poner del lado de las víctimas o del lado de los victimarios. Si se va a poner del lado del 70% de chilenos que apoya la destitución del ministro Rabat o se va a poner del lado de un gobierno que persiste en los errores y agrava las crisis y no sale nunca de ellas”.

Respecto a la AC contra Rabat, el diputado Raúl Soto indicó que “hoy día los hechos son los siguientes. Tenemos una acusación constitucional, que desde mi perspectiva es robusta, tiene tres capítulos por tres temas distintos y que detecta varias infracciones legales, constitucionales y de tratados internacionales“.

“Tenemos una contestación donde están los argumentos de la defensa del ministro Fernando Rabat, desde mi perspectiva, esperábamos una contestación más robusta, creo que tiene ciertas fragilidades que habrá que analizar en la comisión revisora”, agregó.