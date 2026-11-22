La encuesta Plaza Pública de Cadem trajo en esta nueva edición la evaluación del Gabinete de José Antonio Kast, donde el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sufrió una brusca caída en su aprobación y se convirtió en el peor evaluado.

Entre octubre y noviembre su nivel de conocimiento creció de un 35% a un 76%, lo que habría sido motivado por la polémica de la rebaja de condenas que se le otorgó a personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

Esta situación llevó a que el secretario de Estado, actualmente, se vea enfrentado a una posible acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Es en medio de este complejo escenario que vive, la evaluación positiva del abogado se desplomó en once puntos, pasando de un 35% a un 24%.

En la vereda contraria de Rabat, según consignó la encuesta Cadem, se encuentra la ministra de Salud, May Chomali, quien mantuvo su aprobación en un 55%; seguida del titular de Vivienda, Iván Poduje con un 51%.

Aprobación presidencial

A diferencia de las cifras que registró en la encuesta Criteria, las cifras del presidente José Antonio Kast no registraron variación alguna. Su aprobación aumentó solo en un punto de 27 a 28%. Su desaprobación, por otra parte, se mantuvo en un 69%.