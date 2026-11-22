El examen toxicológico que se le hizo a la víctima arrojó que tenía 200 mg. de éxtasis en el cuerpo.

El pasado viernes, se estableció la muerte de una joven de 27 años luego de pasar varios días hospitalizada a raíz de un problema médico que sufrió mientras se encontraba en el festival de música electrónica Creamfields.

La víctima, de iniciales C.B.C.G, viajó a Santiago desde Antofagasta para asistir al evento junto a un grupo de amigos.

Según relató su padre, la joven que recién se tituló de Medicina tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta un centro asistencial por una emergencia médica. Sin embargo, por el complejo estado en el que estaba tuvo que ser derivada a un establecimiento de mayor complejidad. Fue ahí cuando días después perdió la vida.

Hasta el momento, ni la productora a cargo de Creamfields y tampoco sus acompañantes han entregado su versión de lo ocurrido que derivó en la muerte de esta joven. Sin embargo, hay un dato que llamó la atención: el examen toxicológico arrojó que en su cuerpo tenía 200 mg. de la droga sintética éxtasis.

“Mi hija es una doctora. Mi hija sabe de este tema, por algo estudió ocho años de medicina. Entonces que tenga una cantidad de 200 miligramos de éxtasis, no corresponde“, sostuvo el hombre en conversación con 24 Horas.

Por lo mismo apuntó no solo a la productora a cargo del evento, sino que también a los amigos de su hija que asistieron al festival. “Aquí alguien tiene que hacerse responsable: la productora y sus amigos, porque ellos son médicos y un médico no puede estar consumiendo éxtasis“, afirmó.

La Fiscalía junto con la Policía de Investigaciones ya iniciaron las diligencias correspondientes luego de la denuncia que presentó la familia de la víctima. Por un lado, será clave el análisis al teléfono de la mujer y el informe del SML sobre su causa de muerte, la cual aún no se establece.