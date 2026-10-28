De Maiden a las hermanas Brontë: los panoramas para cerrar octubre y comenzar Noviembre

El Estadio Nacional recibe a Iron Maiden en su gira del 50 aniversario, mientras “Las hermanas del viento” estrena en la Corporación Cultural de Las Condes. Además, el Ballet de Santiago despide su “Noche de grandes coreógrafos” en el Municipal.

Entre hoy y el 31 de octubre, la agenda mezcla heavy metal, teatro, ballet, cine y danza contemporánea. El viernes 30 se estrena la obra inspirada en Charlotte, Emily y Anne Brontë, y el sábado 31 Iron Maiden toca en Santiago, a la misma hora en que se celebra Halloween con “Esto es Halloween Vol. II” en CENA. El Ballet de Santiago tiene sus tres últimas funciones de la temporada de coreógrafos, y en Valdivia el festival de danza avanza hacia su cierre.

“Las hermanas del viento” lleva a escena a las Brontë

La Corporación Cultural de Las Condes presenta “Las hermanas del viento”, obra escrita por Juan Antonio Muñoz y dirigida por Claudio Pueller que estará en cartelera del 30 de octubre al 29 de noviembre, dentro de su Temporada de Teatro 2026. El montaje se inspira en la vida de Charlotte, Emily y Anne Brontë, y aborda sus procesos creativos, sus vínculos familiares y los desafíos que enfrentaron para desarrollar su vocación en una sociedad marcada por prejuicios y restricciones hacia las mujeres. Las tres hermanas son interpretadas por María Jesús Marcone, Nathalia Aragonese y Begoña Basauri, quienes además dan cuerpo a las múltiples voces de su universo literario.

Para Muñoz, volver a las Brontë es “un acto de recuperación de la memoria”, pero no una memoria monumental o académica, sino una memoria viva. El dramaturgo plantea que la situación de la mujer atraviesa la escritura de las hermanas como experiencia encarnada y no como consigna, y que el juicio que enfrentaron ha cambiado de forma sin desaparecer: “La lucha por la voz propia, por tanto, no está cerrada”. Su dramaturgia se acerca así más a la meditación que a la acción, con parlamentos que regresan una y otra vez sobre el viento, la escritura, el dolor, la verdad y el amor.

Pueller propone una puesta en escena de lenguaje expresionista y gótico, alejado del realismo histórico, donde la rectoría de Haworth se vuelve una arquitectura mental y cambiante: el encierro, pero también el espacio donde nace la libertad. Personajes como Jane Eyre, Catherine Earnshaw y Heathcliff aparecen como espectros en un escenario minimalista de tres bancas, una ventana y cortinas movidas por el viento. Más información en www.culturallascondes.cl.

Iron Maiden celebra sus 50 años en el Estadio Nacional

Iron Maiden trae a Chile su gira del 50 aniversario, “Run For Your Lives”, con conciertos el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el Estadio Nacional. El espectáculo promete el show más espectacular de la historia de la banda, con un repertorio centrado en las canciones más importantes de sus primeras décadas

La gira recorre los primeros nueve álbumes del grupo británico, desde su debut hasta “Fear of the Dark”, una oportunidad para reencontrarse con distintas etapas de una de las agrupaciones fundamentales de la historia del heavy metal.

En el escenario, el repertorio de la gira ha incluido clásicos como “Murders in the Rue Morgue”, “The Number of the Beast”, “Powerslave”, “Hallowed Be Thy Name”, “Aces High” y “Fear of the Dark”, además de “The Trooper” y “Run to the Hills”. Este año se sumó “Infinite Dreams”, de “Seventh Son of a Seventh Son”, que no se tocaba hace 38 años, y los shows suelen cerrar con “Aces High”, “Fear of the Dark” y “Wasted Years”.

No te pierdas la “Noche de grandes coreógrafos” del Ballet de Santiago

El Ballet de Santiago presenta en el Teatro Municipal de Santiago “Noche de grandes coreógrafos”, un programa mixto de cuatro obras que reúne a figuras de la danza internacional y nacional. Las funciones comenzaron el martes 27 y quedan tres: hoy miércoles 28, el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, siempre a las 19:00 horas. La duración aproximada es de dos horas y 15 minutos, con música grabada.

El programa cuenta con el estreno en Chile de “The Vertiginous Thrill of Exactitude”, obra emblemática de William Forsythe sobre el movimiento final de la Novena Sinfonía de Schubert, un pas de cinq de precisión casi matemática que combina tutú, zapatillas de punta, virtuosismo y lirismo. También está la reposición “Bodies of Division”, creada para la compañía por los ingleses James Pett y Travis Clausen-Knight, que reinterpreta Las cuatro estaciones de Vivaldi en la versión de Max Richter y fue premiada como mejor obra de danza 2025 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile.

Además debuta “La Muerte del Cisne”, de Thierry Malandain, que llega por primera vez a Chile con música de Saint-Saëns y evoca, con tres mujeres, tres cisnes que descienden del cielo, los últimos instantes de esta figura. El cierre es el estreno mundial de “La Puerta”, nueva creación del chileno Eduardo Zúñiga (Wako Danza) con música de Astor Piazzolla, producida por el propio Municipal. Las entradas van de $5.500 (sin numerar, por orden de llegada) a $80.000 en categoría Gold, y se venden en municipal.cl y en las boleterías del teatro y de Parque Arauco.

“Esto es Halloween Vol. II”: 22 músicos revivirán a Jack, Coraline y la novia cadáver en CENA

El sábado 31 de octubre, a las 20:00 horas, Kokorone Music presenta en CENA la segunda edición de “Esto es Halloween”, un concierto con 22 músicos y cantantes en escena que combina música en vivo, narración y recursos audiovisuales. La propuesta busca ofrecer una alternativa a los disfraces y las películas de terror para celebrar Halloween, recorriendo los universos de “El extraño mundo de Jack”, “Coraline y la puerta secreta” y “El cadáver de la novia”, tres películas de culto que han conquistado a distintas generaciones.

El repertorio contempla más de 30 piezas de las tres producciones. De la película de Jack Skellington sonarán “This Is Halloween”, “Jack’s Lament”, “What’s This?” y “Sally’s Song”; de “Coraline”, “Dreaming”, “Exploration” y “Other Father Song”; y de “El cadáver de la novia”, “Remains of the Day”, “Tears to Shed” y “The Piano Duet”. La puesta recrea las atmósferas de cada una, desde el mundo de Jack hasta los misterios de la otra puerta de Coraline y la historia de amor y muerte de la novia.

El 17° Festival de Danza Contemporánea Junto al Río entra en sus últimos días

Hasta el sábado 31 de octubre, el Teatro Regional Cervantes de Valdivia recibe la 17ª edición del Festival de Danza Contemporánea Junto al Río, organizado por la Corporación Cultural Municipal de Valdivia y la Escuela de Danza Valdivia, con funciones a las 19:30 horas. El festival se inauguró el lunes 26 con “NADA”, de Joel Inzunza Leal, y el martes 27 con “Naufragio”, de la Compañía La Fuerza, obra de danza y circo contemporáneo. Para Isabel Tobar Echenique, gerente de la corporación, “una comunidad fuerte y activa se puede construir también desde el cuerpo”.

La jornada de hoy, miércoles 28, está dedicada a siete obras de pequeño formato seleccionadas entre 28 postulaciones de siete regiones del país, entre ellas “Y tan cerca llegué a verte”, de Sofía Acuña; “La distancia más cercana”, de Flora Monsalve; y “Crisálida”, de Daniela Ulloa. El sábado 31 cierra la Compañía Ballet de Cámara Valdivia, primera agrupación profesional de danza del sur de Chile, con “Travesía, el viaje del instinto”, de Ricardo Uribe Jorquera, y la apertura de proceso de “Contracorriente”, de Rodrigo Llancaleo Seguel.

Mañana jueves 29, a las 12:00 horas, se inaugura la nueva sede de la Escuela de Danza Valdivia, en General Lagos 958. Ese día hay además un taller de creación de Flora Monsalve, el viernes 30 una clase abierta de técnica académica y el sábado 31 la clase “Puntos de encuentro”, con inscripción previa y cupos limitados. Las entradas cuestan $5.000 general y $3.500 estudiantes y personas mayores en www.teatroregionalcervantes.cl, y el 30 de noviembre habrá una función de extensión con “Biolencia”, de la Compañía Dispersa.