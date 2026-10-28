Los seis hitos que han marcado a Casillero del Diablo en sus 60 años

La marca de vino celebra seis décadas desde su lanzamiento destacando los momentos que ha reafirmado su rol como embajador del vino chileno.

Casillero del Diablo cumple 60 años desde su lanzamiento como marca y celebra un recorrido que combina historia, calidad e innovación, transformándose en una de las etiquetas de vino más reconocidas y distribuidas en el mundo. Un aniversario que no solo marca el paso del tiempo, sino que reafirma su rol como embajador del vino chileno.

Su historia nace hace más de 140 años en Pirque, en el corazón del Valle del Maipo, donde surge la célebre leyenda que daría origen a su nombre: para proteger sus mejores vinos de ser robados, Don Melchor Concha y Toro difundió el rumor de que el Diablo habitaba su bodega. Décadas más tarde, en los años 60, esta historia se transformó en una marca de vino que trascendió y que es parte del patrimonio cultural y vitivinícola de Chile.

A lo largo de seis décadas, Casillero del Diablo ha construido una sólida presencia internacional, llegando actualmente a más de 100 países y posicionándose como la marca de vino chileno más vendida en el mundo (Still Wine de IWSR). Su consistencia en calidad, su identidad reconocible y su capacidad de adaptación a distintos mercados han sido claves para consolidar un liderazgo sustained en el tiempo.

“Casillero del Diablo es una marca que ha sabido mantenerse vigente, respetando su origen y su carácter, pero evolucionando constantemente para responder a consumidores cada vez más diversos y exigentes“, señala Marcelo Papa, Director Técnico de Concha y Toro y parte del equipo enológico desde 1998.

“La calidad ha sido siempre nuestro pilar más importante y aquello que ha permitido que Casillero del Diablo mantenga un estilo consistente y reconocible en el tiempo. Ese compromiso inquebrantable con la excelencia nos guía en cada cosecha, incorporando nuevas expresiones, valles y estilos, sin perder nunca la esencia que define a la marca”, agregó.

Desde su línea Reserva —una de las más reconocidas a nivel mundial— hasta creaciones como Reserva Especial, Reserva Privada y ediciones limitadas, la marca ha ido ampliando su portafolio con propuestas que reflejan la diversidad de los valles vitivinícolas de Chile. En los últimos años, Casillero del Diablo ha reforzado su vínculo con nuevas audiencias a través de propuestas más disruptivas y contemporáneas como Devil’s Carnaval y Belight, acercando el vino a nuevas generaciones de consumidoras y consumidores.

“Estos 60 años reflejan el trabajo constante por construir una marca con identidad y cercanía, capaz de conectar con personas de distintas culturas alrededor del mundo. Hoy, ese vínculo se traduce en un hecho contundente: cada segundo se descorchan dos botellas de Casillero del Diablo en el mundo, una muestra de la vigencia y relevancia que la marca ha construido a lo largo del tiempo”, comenta Sebastián Aguirre, Gerente de Marketing Global de Casillero del Diablo.

Para Eduardo Guilisasti, Gerente General de Viña Concha y Toro, este aniversario representa un hito mayor para la compañía y para el vino chileno. “Casillero del Diablo ha sido la gran punta de lanza de Concha y Toro para llevar el nombre de Chile a los principales mercados del mundo. Su reconocida relación precio-calidad y una estrategia visionaria han permitido construir una marca confiable y admirada, que hoy representa el 10,6% de las exportaciones de vino chileno embotellado (Fuente: Intelvid Embotellado 2025) y sigue proyectándose con enorme potencial de crecimiento”, dijo.

Hitos de Casillero del Diablo

La primera gran exportación a Europa

En 1970, Casillero del Diablo dio un paso decisivo en su proyección internacional al iniciar la exportación de sus vinos hacia Europa. Este movimiento marcó un momento clave en la historia de la marca, abriendo por primera vez las puertas del mercado europeo a la “Leyenda nacida en Pirque”.

Este hito representó un precedente histórico para el vino chileno: la calidad, el carácter y el sello distintivo de Casillero del Diablo comenzaron a expandirse a nuevas latitudes, consolidando las bases de lo que más tarde sería su presencia global en más de 100 países.

El legendario partner, Manchester United

Uno de los hitos más relevantes en la historia reciente de Casillero del Diablo ha sido su alianza estratégica con el club inglés Manchester United. Esta colaboración ha permitido a la marca conectar con millones de personas en distintos mercados, lo que ha permitido reforzar su posicionamiento internacional y asociando su identidad a valores como la pasión, la tradición y la excelencia.

Esta legendaria alianza se ha extendido por 16 años, siendoel partner más longevo que posee el club inglés actualmente.

Embajadores de alcance global

A lo largo de su historia, ha desarrollado campañas memorables inspiradas en su icónica Leyenda y ha colaborado con destacadas figuras de reconocimiento mundial.

Entre los rostros que han formado parte de estas iniciativas destacan el actor chileno Pedro Pascal, quien en 2021 se convirtió en el primer embajador global de la marca, y el reconocido cantante japonés Hyde, embajador en Asia.

Recientemente, se ha sumado el actor británico Orlando Bloom como nuevo embajador global, marcando un nuevo hito en la historia de la marca y reforzando su proyección en los principales mercados internacionales.

Una de las marcas más poderosas

En siete oportunidades Casillero del Diablo ha sido reconocida como una de las marcas de vino más poderosas del mundo por Wine Intelligence, prestigiosa consultora internacional especializada en estudios de consumo y posicionamiento de marcas de alcohol.

Este posicionamiento no solo refleja el éxito comercial de la marca, sino también su capacidad para “construir una identidad sólida, coherente y transversal, capaz de mantenerse vigente en un contexto altamente competitivo y en permanente evolución”.

El vino más vendido

Desde el año 2013, Casillero del Diablo ostenta el título de la marca de vino chilena más vendida del mundo según la data de Still Wine de IWSR, en cuanto a valor. Un logro que consolida su liderazgo internacional y su profundo vínculo con consumidores de distintos países y culturas. Este hito reafirma su rol como principal embajadora del vino chileno en los mercados globales.

Diablo Vino y Fuego

Como parte de su evolución, Casillero del Diablo dio un paso más allá del vino con la apertura del restaurante Diablo Vino & Fuego en Chile. El concepto combina una cuidada selección de vinos con una propuesta culinaria variada y contemporánea, que incluye carnes a la parrilla, tablas y diversas alternativas para compartir en un ambiente único.

A esto se suma la incorporación de un innovador sistema de wine dispensers, que permite a los visitantes descubrir distintas etiquetas por copa, posicionando a Diablo Vino & Fuego como un espacio pionero en la utilización de este tipo de servicio de vino en la región.