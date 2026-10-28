La previa de Rabat a sesión clave en la Cámara: no asistirá a Comisión en el Senado y aseguró estar “muy concentrado”

El ministro de Justicia expondrá ante los parlamentarios para entregar sus explicaciones por la rebaja de condenas que recibieron 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores.

A las 15:00 horas de este miércoles está programada la sesión especial que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados donde el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregará sus explicaciones a la rebaja de condenas que recibieron 56 personas que cometieron abuso sexual y violación contra menores.

Dependiendo de su exposición en la testera es que la oposición decidirá si presentará o no una acusación constitucional en su contra, la cual -hasta ahora- varios personeros oficialistas reconocieron que la apoyarían. Más aún luego de que el presidente José Antonio Kast decidiera mantener al secretario de Estado en su cargo.

Horas antes de viajar a Valparaíso, Rabat reconoció estar “muy bien, muy concentrado” ante la instancia a la que se enfrentaría. Además, aseguró que “por supuesto” que contaba con la confianza del Presidente.

Durante la mañana se confirmó que el ministro se había excusado de asistir a una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Senado donde había sido invitado para abordar el proyecto que modifica la Ley N°20.084, el cual establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó la participación que tendrá Fernando Rabat en la sesión especial y detalló que “empieza hoy día la sesión a las tres de la tarde con la gran mayoría de los votos para acusarlo constitucionalmente. La pregunta es si en esas dos horas de sesión el ministro con sus explicaciones va a ser capaz de dar vuelta esa mayoría que al parecer existe, o no”.

Posteriormente, “a las cinco de la tarde, según el desempeño del ministro, y por supuesto las preguntas de los diputados, vamos a poder decir si sale fortalecido y con menos posibilidades de ser acusado, o si sale debilitado y con más posibilidades de ser acusado”.