Gobierno defiende viaje de subsecretario Pavez en avión de la FACh: “No alcanzaba a llegar en uno comercial”

El vocero Gonzalo Arenas afirmó que “el ministro Alvarado le hizo ver que había sido un profundo error la fotografía, él reconoció el error y bajó de inmediato la fotografía”.

El viaje del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a República Dominicana en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) generó cuestionamientos por el costo del traslado y la publicación de una fotografía dentro de la aeronave. Bajo este contexto, el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó las razones que motivaron la decisión.

Pavez viajó al país caribeño para representar a Chile en la cumbre de la Coalición Americana contra los Carteles (A3C), iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La controversia también fue abordada por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado. En conversación con Radio ADN, calificó la decisión como “un profundo error” y afirmó que “no me parece ese tipo de fotografías”.

Arenas explica por qué Pavez viajó en un avión de la FACh

Uno de los principales cuestionamientos apunta al costo del traslado. Según trascendidos, el viaje habría alcanzado cerca de $90 millones. Sin embargo, Arenas señaló que todavía no podía entregar una cifra oficial.

El subsecretario sostuvo que participó en la reunión donde se resolvió cómo trasladar a Pavez. Según explicó, la decisión se tomó después de una extensa jornada de conversaciones sobre la participación de Chile en la cumbre.

“Yo estuve en esa reunión cuando se acordó la partida del subsecretario y terminamos muy tarde la decisión que se iba a adoptar con relación a la cita en República Dominicana”, aseveró.

En esa línea, afirmó que Pavez “no alcanzaba a llegar en tiempo y forma si lo mandábamos en un vuelo comercial, por eso se entendió que había que hacerlo de forma directa”.

Respecto del monto del viaje, el subsecretario comprometió la entrega de información al Poder Legislativo. “Los costos no los puedo dar ahora pero entiendo que nos presentaron un oficio y lo vamos a contestar y entregar toda la información al Congreso”, aseguró.

Arenas también se refirió a la reacción de Claudio Alvarado frente a las imágenes que se difundieron durante el traslado. Según relató, el ministro conversó con Pavez y le manifestó su desacuerdo con la publicación de las fotografías.

“El subsecretario (Pavez) habló con el ministro Alvarado, el ministro le hizo ver que había sido un profundo error la fotografía, él reconoció el error y bajó de inmediato la fotografía. No tenemos más comentarios que hacer al respecto”, sentenció.