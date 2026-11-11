Noche de Museos 2026: las actividades disponibles en Santiago, regiones y todo lo que debes saber

La Noche de Museos 2026 contempla 358 espacios culturales inscritos en 141 comunas y más de 600 actividades gratuitas.

Chile se prepara para vivir la Noche de Museos 2026. Este viernes 13 de noviembre, cientos de espacios culturales abrirán sus puertas gratuitamente y en horario extendido, con actividades que buscan acercar el patrimonio a la ciudadanía y reactivar la vida de los barrios.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, presentó su programación 2026, la cual suma 358 espacios inscritos en 141 comunas y un total de 612 actividades. Estas cifras superan en más de 60 recintos la participación registrada en 2025 y las metas fijadas para esta edición.

La cartelera incluye exposiciones, visitas guiadas, presentaciones musicales, intervenciones lumínicas y recorridos patrimoniales. También contempla actividades que buscan conectar la oferta cultural con el turismo y el comercio local.

El subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, destacó que el crecimiento de la jornada refleja un trabajo conjunto entre distintas instituciones y sectores. Además, valoró el aumento de la participación regional. Según explicó, las proyecciones apuntan a incrementar en cerca de 50 mil las visitas respecto de la edición anterior.

Iluminación, cultura y gastronomía: las novedades de la Noche de Museos 2026

Una de las principales novedades será la primera Ruta Nacional Museos que Iluminan. Esta propuesta llevará intervenciones lumínicas a cerca de 40 recintos culturales del país.

En Santiago, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Historia Natural ofrecerán experiencias que combinarán iluminación, música y espectáculos en vivo.

La programación también ampliará su alcance más allá de los museos tradicionales. Se incorporarán espacios al aire libre, cementerios patrimoniales y parques de esculturas universitarios.

La gastronomía tendrá un papel importante durante la celebración. Más de 200 bares, restaurantes y cafés participarán con horarios extendidos y beneficios especiales para los asistentes.

Entre los sectores que participarán de esta activación destacan Lastarria y Plaza de Armas, en Santiago; Quinta Normal; los centros históricos de Arica y La Serena; la Zona Típica Calle Baquedano, en Iquique; el barrio Plaza Perú, en Concepción; avenida Alemania, en Temuco; Niebla, en la Región de Los Ríos, y el centro histórico de Ancud.

¿Qué actividades tendrá Santiago?

La Municipalidad de Santiago también se sumará a la jornada con la apertura de edificios históricos y recorridos por distintos puntos patrimoniales de la comuna.

Entre las actividades confirmadas figuran:

Posada del Corregidor: apertura al público durante la jornada.

Museo de Santiago Casa Colorada: visita a este espacio patrimonial.

Recorrido patrimonial: circuito que finalizará en el Museo Chileno de Arte Precolombino.

Actividades culturales: música y otras propuestas gratuitas.

La programación municipal se desarrollará entre las 17:00 y las 21:00 horas.

Buses especiales y medidas de seguridad para la jornada

La organización también contempla un plan de movilidad para facilitar los desplazamientos durante la noche.

En Santiago funcionará un servicio especial de buses 508x entre las 19:30 y las 23:00 horas. El recorrido conectará Quinta Normal con Plaza Italia y pasará por distintos puntos culturales del centro de la capital.

En la Región de Valparaíso, el plan considera servicios especiales de EFE y buses nocturnos. También se establecerán alianzas con operadores privados para ampliar las alternativas de transporte.

A estas medidas se sumará un trabajo de coordinación y patrullaje preventivo en barrios patrimoniales y circuitos culturales, especialmente en colaboración con la Municipalidad de Santiago.

Con actividades desde Arica hasta Magallanes, Noche de Museos 2026 busca convertir el espacio público en un punto de encuentro y acercar el patrimonio a nuevos públicos. La invitación es a recorrer las ciudades, conocer sus espacios culturales y participar de una jornada que tendrá acceso gratuito en todo el país.

Revisa el listado de actividades disponibles en las diferentes regiones del país en el sitio web oficial: www.nochedemuseos.cl.