Sánguches, teatro y música: los panoramas para los próximos días

La Feria del Sánguche vuelve al Parque Padre Hurtado, TeatroCinema estrena “Cazadores de agua” en Las Condes y Expo Bebé llega a Vitacura. Además, Marco Antonio de la Parra presenta su obra número cien en Concepción y La Patogallina cierra en Matucana 100 la temporada que abre sus 30 años.

Entre el 13 y el 29 de noviembre, la agenda mezcla gastronomía, teatro y actividades familiares. La Feria del Sánguche se instala este fin de semana con el concepto Los socios del sánguche; el sábado 14, Marco Antonio De la Parra presenta Mister Shakespeare en Teatro Biobío; y hasta el domingo 15, La Patogallina sigue con Sólo nos queda cantar en M100. La semana siguiente llegan Expo Bebé y el estreno de Cazadores de agua, de TeatroCinema.

Feria del Sánguche vuelve al Parque Padre Hurtado

La clásica fiesta de la cultura sanguchera regresa los días 13, 14 y 15 de noviembre al Parque Padre Hurtado. Este año la feria pone el foco en los ingredientes que suelen quedar fuera del protagonismo pero que pueden cambiarlo todo: la palta, el tomate, el queso, los encurtidos, las salsas y los demás acompañamientos que hacen memorable un sánguche. “¿Qué sería de un churrasco sin palta? ¿De una hamburguesa sin queso?”, plantean los organizadores.

El concepto se refleja en la curatoría de sangucherías, que mostrará propuestas donde importa tanto lo que está al centro como lo que ocurre alrededor: quesos, vegetales, encurtidos, aderezos, salsas caseras y combinaciones inesperadas. También llegará al escenario, que durante los tres días tendrá clases, demostraciones y preparaciones en vivo, desde cómo hacer una buena salsa hasta cómo elegir el queso indicado.

La feria suma música en vivo, zona de niños, barras de cerveza y coctelería, activaciones de marcas y un mercadito con distintas tiendas. Como ya es tradición, el viernes 13 el ingreso es gratuito para todo público hasta las 17:00 horas, y los niños y niñas menores de 4 años entran gratis los tres días. Las entradas están a la venta en Puntoticket.

TeatroCinema vuelve con Cazadores de agua

Tras cuatro años sin estrenos, desde Kaori y Rosa en 2022, la compañía TeatroCinema presenta Cazadores de agua, coproducción con el Teatro Municipal de Las Condes. El estreno es el miércoles 18 de noviembre a las 20:00 horas, con dirección de Juan Carlos Zagal, texto de Laura Pizarro, Montserrat Antileo y Zagal, y actuaciones de Thais Zúñiga, Christian Aguilera y Luciano Reinoso. La obra mantiene el sello de la compañía, que combina teatro, cine, fotografía y literatura.

La historia sigue a una niña que sobrevive junto a su abuelo recolectando las diminutas gotas que trae la niebla en un desierto donde el agua escasea. Un día, el abuelo le entrega una antigua caracola fósil que despierta en ella una misteriosa conexión con la memoria del agua y la impulsa a un viaje a través del tiempo: presencia el nacimiento del planeta, los mares primordiales y un mundo habitado por criaturas prehistóricas, hasta llegar a un futuro lejano donde el agua es el tesoro más preciado. Allí conoce a un joven que vive protegido en enormes cúpulas de agua, y ambos descubren que sus mundos están conectados.

Entre ciencia, aventura y poesía, la obra propone un viaje por la memoria del planeta y hacia nuestro propio futuro, con el mensaje de que el agua que recorre nuestro cuerpo es la misma que ha atravesado océanos, nubes y seres vivos durante millones de años. Las funciones son del miércoles 18 al domingo 29 de noviembre, de miércoles a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas. Dura 60 minutos y es recomendada para mayores de 8 años. Las entradas se venden en la boletería del teatro (Av. Apoquindo 3300) y en www.tmlascondes.cl, con descuentos para la Tarjeta Vecino Las Condes.

Expo Bebé y Niños llega a los Jardines de Metropolitan Santiago

Entre el 20 y el 22 de noviembre, los Jardines de Metropolitan Santiago (Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura) reciben Expo Bebé y Niños, un panorama familiar con novedades en productos y servicios para embarazadas, recién nacidos, niños y público en general. Según Javiera Soto-Luque, gerente general de Interexpo, empresa organizadora, es “un evento pensado para descubrir y compartir con toda la familia”.

El recinto contará con un escenario principal para actividades dinámicas para niños, un sector de talleres con información práctica para mamás, futuras mamás y papás, y la “plazita de colores”, un espacio lúdico con cuentacuentos y sorpresas. También habrá patio de comidas y estacionamiento liberado. Entre los shows gratuitos se anuncian un tributo a las guerreras del K-Pop, Spiderman, talleres científicos para niños a cargo de Blitz y una sesión de yoga con Anais Sorensen (@yogawoman), además de circo teatro, yoga para niños, cursos de mocktails y talleres gratuitos sobre aprendizaje de sueño para recién nacidos y odontopediatría.

El primer día habrá además un encuentro de famosas embarazadas y madres con hijos pequeños, entre ellas la ganadora de Gran Hermano Chile Cony Capelli, Tita Ureta, Vanessa Borghi y Melina Noto. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.cl y en expobebe.cl.

Marco Antonio de la Parra presenta Mister Shakespeare en Concepción

Cuatro meses después de presentar La secreta obscenidad de cada día, el Premio Presidente de la República 2025 a las Artes Escénicas regresa a Teatro Biobío con Mister Shakespeare, su obra número cien. El monólogo, que protagoniza a los 74 años bajo la dirección de Pablo Schwarz (quien debuta como director), se presenta el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas en la Sala Principal. En un salón de pool, un hombre que dice llamarse William Shakespeare pone vinilos en una tornamesa y conversa con el público sobre su fama, el paso del tiempo y el cansancio de una vida dedicada a crear, en una escena que remite a El séptimo sello, de Ingmar Bergman.

La obra funde al dramaturgo inglés con su autor en un solo personaje, que puede ser actor, psiquiatra o dramaturgo, y es sobre todo una reflexión sobre la muerte, el desgaste del cuerpo y la autoexplotación como medio de producción en una sociedad precarizada, con un tono que va de la ironía a la melancolía. Es, además, el texto más autobiográfico de De la Parra, escrito a partir de su propio encuentro con la muerte. El primer borrador es de 2017, y la obra se estrenó en 2025 en el Teatro Finis Terrae como una suerte de despedida, aunque luego pasó por el Teatro de La Abadía de Madrid y por el Festival Teatro a Mil 2026. “Como sorpresa, jamás me duele al actuar”, cuenta el autor.

El dramaturgo llega a Concepción en uno de los momentos de mayor reconocimiento de su carrera: recibió el Premio Presidente de la República en noviembre de 2025, fue homenajeado en el Festival Teatro a Mil en enero y obtuvo en marzo la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, de la Universidad de Chile. Para Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío, la obra invita a reflexionar sobre “la ambición, el poder, la vejez y la muerte”. Las entradas cuestan $12.000 general y $9.000 estudiantes y tercera edad.

La Patogallina celebra sus 30 años con Sólo nos queda cantar

A tres décadas de su nacimiento, La Patogallina empieza a preparar su aniversario con la reposición de Sólo nos queda cantar, dirigida por Martín Erazo, en el Teatro Principal de Matucana 100, donde se presenta hasta el domingo 15 de noviembre. El montaje reúne 18 canciones de rock, cumbia, boleros, baladas e hip hop interpretadas por nueve artistas de entre 28 y 62 años, que recorren la memoria emocional y colectiva del país con humor, relatos autobiográficos, coreografías con recursos del videoclip y participación del público.

Fundada en 1996 desde el teatro callejero, la música y el circo, la compañía se consolidó con El húsar de la muerte (2000) y ha creado obras como 1907, el año de la flor negra, Los caminos de Don Floridor, Extranjero, Paloma ausente y 2118, tragedia futurista. Matucana 100 ha sido parte de ese recorrido, con temporadas, estrenos y celebraciones. “Nos sentimos muy en casa en Matucana 100”, dice Erazo, para quien es especialmente significativo volver justo cuando el centro cultural cumple 25 años y la compañía 30.

Las funciones son de miércoles a viernes a las 19:30 horas y sábados y domingos a las 18:30 horas, con una duración de 60 minutos y clasificación para todo espectador. Las entradas cuestan $10.000 en platea baja central, $8.000 en platea baja lateral, $6.000 en platea alta y para estudiantes y personas mayores, y $5.000 los jueves populares. Más información en www.m100.cl.