Presidencia confirma gira de Kast a Asia en medio de conflicto con camioneros

El mandatario iniciará este viernes el viaje que incluye visitas a países como Vietnam, China y Japón.

Presidencia confirmó que José Antonio Kast iniciará este viernes una gira presidencial a Asia, pese a que en un momento se puso en duda el viaje debido al conflicto con los camioneros que se inició el pasado martes por el alza de los combustibles.

Según precisaron desde el equipo del mandatario, su paso por el continente oriental incluirá países como Vietnam, China y Japón, el cual “se mantiene conforme a lo programado”.

“Se trata de una agenda muy internacional relevante, donde se reunirá con los líderes más importantes del Asia Pacífico, como el Presidente de China y la Primera ministra de Japón, lo cual va en directo beneficio para los intereses y desarrollo de Chile”, detallaron sobre la gira de Kast a Asia.

Pese a este viaje, recalcaron que “el Presidente está siguiendo de cerca la situación de las movilizaciones, en permanente coordinación con sus ministros y equipos de Gobierno”.

La confirmación por parte de Presidencia vino después de que el vocero Gonzalo Arenas fuera consultado sobre el tema en conversación con Chilevisión. Ahí señaló que “está en programación, pero el Presidente está monitoreando esta situación por ahora y él tendrá que tomar la decisión que estime conveniente“.

“El Presidente dará su decisión cuando corresponda y como le digo, una gran preocupación de él es evaluar cómo va evolucionando este paro que puede afectar en forma importante la vida de todos los chilenos en forma bastante dramática”, añadió.