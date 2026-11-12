Squella por AC contra Rabat: “Es poco probable que un abogado serio quiera meterse en ese enredo”

El senador republicano duda de si la oposición presentará el líbelo y que, de concretarse, no será aprobada.

El senador Arturo Squella (REP) abordó la acusación constitucional que anunció la oposición en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la rebaja de condenas que recibieron 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con Emol TV indicó que “la duda está en, primero, si es que la presentan, segundo, si es que pasa o no la Cámara, y en el Senado, que la gente es un poco más seria, creo que sin ninguna duda esa acusación constitucional se caería”.

El timonel del Partido Republicano respaldó la continuidad del secretario de Estado en el caro, ya que “tú no puedes permitir que, por el solo hecho de que se configuró un relato político debido a distintas circunstancias, que le cayó del cielo a la oposición, digamos, para apuntar con el dedo a una persona determinada, siendo un muy buen ministro, estaba haciendo una pega increíble, tú tengas que removerlo”.

Por lo mismo, ante la posible acusación contra Rabat, Squella cree que “es poco probable que un abogado serio quiera meterse en ese enredo“.

Respecto a posibles ajustes en el Gobierno, aseveró que “algo que nosotros echábamos de menos, de que se tome más en cuenta la opinión política, es decir, para evitar estas cosas que sabemos le van a sacar partidos políticos desde la oposición. Eso siento que ha crecido exponencialmente durante los últimos tiempos”.

“Yo creo que se marcó un punto de inflexión para bien en el oficialismo entre el Gobierno y las bancadas de los partidos que estamos detrás del Gobierno”, precisó, añadiendo que “todos queremos que esto dure más de cuatro años”, cerró.