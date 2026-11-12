Atrapado en un zapato chino

En un mundo dominado por la inteligencia artificial, los algoritmos y los hackeos sofisticados, parece que uno de los trucos más viejos de la humanidad sigue funcionando perfectamente: la debilidad humana. Las grandes potencias invierten miles de millones de dólares en ciberseguridad, mientras China, cómo no, habría encontrado una vulnerabilidad bastante más sencilla para acercarse al hombre más poderoso de la inteligencia artificial: el amor, o al menos algo que se le parece.

La historia tiene todos los ingredientes de una película de espionaje, con la diferencia de que esta vez el protagonista es Jensen Huang, fundador y hasta hoy CEO de Nvidia, la compañía cuyos chips alimentan buena parte de la revolución de la IA. Un genio tecnológico capaz de anticipar el futuro de la computación, pero aparentemente no tanto las complicaciones de un affaire.

Primero apareció Alice Huang, empresaria china vinculada a Megaspeed, sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín. Huang reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa, aunque sigue sin demostrarse que aquella relación fuera una operación de espionaje. Y cuando parecía que la historia no podía complicarse más, apareció una segunda presunta amante: Kimberly Powell, alta ejecutiva de Nvidia que reportaba directamente a Huang. Al parecer, el hombre que revolucionó la capacidad de procesamiento de las máquinas tenía algunas dificultades para procesar sus propias decisiones.

El desenlace llegó este jueves: Huang renunció a Nvidia y abandonó su directorio, poniendo fin a más de tres décadas al mando de la empresa que fundó. Su directora financiera, Colette Kress, asumirá interinamente el liderazgo.

De confirmarse las sospechas de espionaje, estaríamos ante una demostración de que existen técnicas más viejas que el hilo negroque siguen siendo extraordinariamente eficaces. ¿Para qué intentar vulnerar los sofisticados sistemas informáticos de Silicon Valley si se puede entrar por una puerta mucho menos protegida, como la vanidad, el ego o simplemente el corazón de su principal ejecutivo?

Lo increíble es que lo que comenzó como un escándalo digno de la prensa rosa terminó convertido en un terremoto financiero. Nvidia perdió alrededor de 430.000 millones de dólares de capitalización bursátil en apenas dos sesiones y, tras conocerse la salida de Huang, sus acciones llegaron a caer más de un 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. No todo el desplome puede atribuirse a sus aventuras: el mercado ya cuestionaba las enormes inversiones en IA y su rentabilidad futura. Pero las revelaciones agregaron un ingrediente especialmente indigesto para los inversionistas: incertidumbre sobre quién conducirá el negocio.

Y aquí aparece la verdadera dimensión económica del escándalo. Nvidia no es cualquier empresa. Es una pieza fundamental de la infraestructura tecnológica mundial, con inversiones, clientes y proveedores que dependen de sus decisiones estratégicas. La salida de Huang no solo pone a prueba su capacidad de sucesión; también amenaza con alterar planes multimillonarios de inversión en centros de datos y el financiamiento de compañías que participan del auge de la inteligencia artificial. Cuando Nvidia estornuda, buena parte de Silicon Valley busca un pañuelo.

La segunda relación agrega otro problema: el gobierno corporativo. Una aventura con una ejecutiva subordinada abre interrogantes sobre conflictos de interés, controles internos y la independencia del directorio. ¿Cómo una de las compañías más sofisticadas del planeta terminó siendo tan vulnerable a las decisiones personales de un solo hombre? La respuesta probablemente incomode más a los accionistas que la propia infidelidad.

Y todavía queda la dimensión geopolítica. Las sospechas sobre posibles desvíos de chips avanzados hacia China, a través de Megaspeed, alimentan el debate sobre las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología estratégica. No se ha demostrado que Huang haya comprometido secretos industriales ni que existiera una operación de espionaje, pero las investigaciones podrían tener consecuencias comerciales y regulatorias que trasciendan largamente su renuncia.

La historia deja una lección para el mundo empresarial. Se pueden invertir fortunas en innovación, ciberseguridad, auditorías y modelos predictivos, pero siempre quedará una variable difícil de controlar: el comportamiento humano. Y cuando el éxito de una compañía depende excesivamente de una sola persona, sus errores privados pueden convertirse en pérdidas para millones de inversionistas.

Quizás esa sea la mayor ironía de este episodio. El hombre que ayudó a construir las máquinas más poderosas del planeta terminó atrapado en un problema tan antiguo como la humanidad. Y mientras Nvidia intenta salir del zapato chino en que quedó atrapada, Wall Street acaba de descubrir una nueva categoría de riesgo que difícilmente figuraba en sus modelos financieros: el riesgo de enamoramiento.

¿Y las reacciones de la esposa de Huang, Lori, a quien debe una parte relevante de su carrera astronómica?

Esas quedarán para otra historia.