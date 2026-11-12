Los grandes desafíos que enfrentará Nvidia tras la renuncia de Huang y las persistentes caídas en la bolsa

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Nvidia confirmó este jueves la renuncia inmediata de su CEO Jensen Huang, en una jornada que estuvo marcada por una nueva caída del 7,74% en la bolsa de Wall Street que registraron este jueves las acciones de la empresa, las que alcanzaron su mínimo anual tras cotizarse en 160,28 dólares por papel.

De esta forma, las infidelidades que admitió Huang, tanto con la presunta espía china Alice Huang, como con la vicepresidenta de salud de Nvidia, Kimberly Powell, terminaron por pasarle la cuenta al ejecutivo de 63 años, durante 33 de los cuales lideró la compañía.

Mediante un comunicado, la tecnológica estadounidense también ratificó que su actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, Colette Kress, asumirá como CEO interina.

En esa línea, desde su nuevo cargo de primer presidente de su directorio, Harvey C. Jones, aseveró que “el directorio tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones“.

“La fortaleza de Nvidia siempre ha provenido de su gente y, junto con nuestro equipo directivo, estoy comprometida a seguir construyendo sobre las extraordinarias bases que Jensen creó durante los últimos 33 años“, dijo por su parte la CEO interina de Nvidia.

Los desafíos de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang

La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia no solo implicará el alejamiento de un cargo clave del hombre que cofundó la empresa hace más de tres décadas, sino que también implicará grandes desafíos de la empresa para mantener la confianza del mercado y sus inversores, así como revertir la tendencia a la caída en el precio de sus acciones.

Uno de los principales tiene que ver con el hecho de que la trayectoria de Colette Kress está vinculada principalmente a las finanzas y no al desarrollo tecnológico, en un momento en que la compañía necesita mantener el ritmo de innovación ante la creciente inquietud del mercado por el alejamiento de Huang.

Aquello, porque Nvidia tendrá que demostrar que puede conservar su liderazgo tecnológico frente a una competencia cada vez más intensa, que incluye tanto a las empresas tecnológicas chinas como a las del propio Estados Unidos.

Otro de los retos que deberá superar la recién designada CEO interina tiene que ver con el modelo poco tradicional que implementó Jensen Huang en la estructura directiva de la empresa, ya que, a diferencia de los tradicionales, él no contaba con un equipo integrado por un equipo de seis u ochos ejecutivos principales, sino que supervisaba directamente a alrededor de 60 ejecutivos que le reportaban de forma directa.

Es que, si bien ese esquema le permitía controlar cada etapa operativa y estratégica de Nvidia, el biógrafo del ahora exdirector ejecutivo, Steven Witt, alertó que la extrema concentración del poder conlleva un elevado riesgo y deja en una posición sumamente frágil a su sucesora.

Además, la compañía tendrá que reevaluar su relación con China, que Huang defendió durante años. De acuerdo con lo que reportó Reuters, el caso de la supuesta espía china podría llevar a que el Congreso norteamericano endurezca sus controles sobre la transferencia de tecnología con el gigante asiático.

A todo lo anterior se suma la creciente incertidumbre de los inversores respecto de la rentabilidad de las acciones que sostienen la expansión de la inteligencia artificial, según recalcó el citado medio.