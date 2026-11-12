Hasta $300 por litro: todos los descuentos en combustibles durante noviembre

Ante las alzas en bencinas, diversas estaciones ofrecen promociones a sus clientes con el objetivo de aliviar el bolsillo.

Las alzas en los combustibles han hecho que las principales estaciones de servicio de Chile refuercen sus promociones, ofreciendo descuentos en bencinas y diésel para otorgar alternativas a los conductores frente al encarecimiento de estos productos.

La medida se conoce en un escenario marcado por las continuas variaciones de precios. Para este jueves 12 de noviembre e produjo la sexta alza consecutiva de los combustibles. Sin embargo, en respuesta al paro nacional de camioneros, el Gobierno anunció que congelará los incrementos de los combustibles hasta el 3 de febrero del próximo año.

Además, el Ejecutivo informó que ingresará un proyecto para revertir el aumento de esta semana. Mientras se concreta esta medida, los descuentos de las estaciones de servicio aparecen como una alternativa para quienes buscan reducir el gasto al momento de cargar combustible.

Ante alza de precios de bencinas: estos son todos los descuentos en combustibles

Lunes

COPEC (App Copec):

Cencosud Scotiabank Mastercard: Tarjeta de crédito pagando con la App Copec — $100 x litro. Tope $10.000 al mes.

Tarjeta de crédito pagando con la App Copec — Tope $10.000 al mes. Jumbo Prime (App Copec): Cupón de descuento — $100 x litro. Tope 100 lt.

Shell (App Shell):

Mercado Pago: Pagando a través de la App de Shell — $50 x litro. Tope 80 lt y $4.000. Un uso mensual.

Aramco:

Banco Consorcio: Tarjeta de crédito pagando a través de la App Aramco — $150 x litro App Aramco. Tope $10.000.

Tarjeta de crédito pagando a través de la App Aramco — Tope $10.000. Municipalidades adheridas: RUT — $15 x litro.

Martes

COPEC (App Copec):

Tarjeta Lider BCI: Pagando con una tarjeta Lider BCI asociada en la App Copec — $100 x litro.

Pagando con una tarjeta Lider BCI asociada en la App Copec — Tarjetas de crédito Banco Internacional: Al pagar con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del banco, asociadas a la App Copec — $100 x litro.

Al pagar con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del banco, asociadas a la App Copec — Tarjeta Itaú Legend: Obteniendo cupón en la web del banco, ingresándolo a la App de Copec y pagando con la tarjeta Itaú Legend registrada — $100 x litro.

Obteniendo cupón en la web del banco, ingresándolo a la App de Copec y pagando con la tarjeta Itaú Legend registrada — BancoEstado: Rutpay — $50 x litro.

Aramco:

Municipalidades adheridas: RUT — $15 x litro.

Miércoles

COPEC (App Copec):

Scotiabank: Tarjeta de Crédito Visa pagando a través de la App Copec — Desde $50 x litro.

Tarjeta de Crédito Visa pagando a través de la App Copec — Automóvil Club: Cupón de nuevos socios — $50 x litro.

Shell:

Tarjeta de crédito CMR: Al pagar con las tarjetas de crédito del Banco Falabella — $100 x litro. Tope $7.000 al mes, dos usos mensuales.

Aramco:

Banco Ripley: Tarjeta de crédito/débito o pagando a través de la App Aramco — Hasta $150 x litro. Tope $8.000 al mes.

Jueves

COPEC (App Copec):

BCI: Tarjeta de crédito a través de la App Copec — 7% x litro aplicado como cashback en programa BCI. Tope $7.000 diarios.

Shell (App Shell):

Scotiabank: Tarjetas de crédito Visa Scotiabank, pagando a través de la App Shell — Hasta $200 de descuento por litro (crédito) / $50 x litro pagando con débito. Tope de 40 litros y una carga por día, dos al mes.

Aramco:

Abc o La Polar: Tarjeta de crédito Abc Visa o La Polar, pagando a través de la App Aramco o tarjetas físicas — $150 x litro. Tope $10.000 al mes. Aplicado en Cashback.

Viernes

COPEC:

Coopeuch: Pagando tarjeta de débito y crédito Coopeuch a través de la App Copec — $200 x litro al pagar con crédito / $100 x litro al pagar con débito.

Pagando tarjeta de débito y crédito Coopeuch a través de la App Copec — al pagar con crédito / al pagar con débito. Dale Coopeuch: Pagando con tarjeta Dale Coopeuch — $100 x litro. Tope $5.000 al día.

Pagando con tarjeta Dale Coopeuch — Tope $5.000 al día. Santander Consumer: Clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer (es necesario el código enviado por la empresa) — $100 x litro.

Aramco:

Caja Los Andes: Dando el RUT — Desde $15 x litro. En cargas de máximo $120.000. Cuatro usos mensuales.

COPEC, Aramco y Shell (Apps Shell, Copec y Aramco):

Tenpo: Prepago y crédito — Desde $50 de cashback. Tope $4.000 por carga. Dos usos mensuales.

Sábado

COPEC (App Copec):

MACHBANK: Tarjeta de Crédito pagando a través de la App Copec — $100 x litro.

Tarjeta de Crédito pagando a través de la App Copec — Santander Consumer: Clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer (es necesario el código enviado por la empresa) — $100 x litro.

Shell (App Shell):

Los Héroes: Tarjeta de prepago Los Héroes (es necesario ingresar el código PROMONOV en la App Héroes Prepago) — $300 x litro. Tope $5.000 en cashback mensual.

Aramco:

SBpay: Tarjeta de crédito o al pagar a través de la App Aramco — $150 x litro con App (quienes paguen sin utilizar la aplicación Aramco reciben $100 de devolución por litro). Tope $10.000 al mes.

Domingo

COPEC (App Copec)

Banco BICE: Tarjeta de crédito Limitless al pagar a través de App Copec — $100 x litro.

Tarjeta de crédito Limitless al pagar a través de App Copec — Santander Consumer: Clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer (es necesario el código enviado por la empresa) — $100 x litro.

Shell (App Shell):

Banco BICE: Tarjeta de crédito al pagar a través de la App Shell — $100 x litro. Tope $5.000. Solo una carga mensual.

Tarjeta de crédito al pagar a través de la App Shell — Tope $5.000. Solo una carga mensual. Banco Security: Tarjeta de crédito — $100 x litro. Tope $5.000. Solo una carga mensual.

Aramco:

Cruz Verde: Tarjeta de crédito SPIN o pagando a través de la App Aramco Estaciones — $150 x litro. Tope $10.000 al mes en cashback.

Todos los días

COPEC (App Copec):

Copec Pay: Pagar con Copec Pay a través de la App Copec — $10 x litro.

Pagar con Copec Pay a través de la App Copec — App Copec (Nuevos Usuarios y referidos): App Copec — $50 x litro en primera carga o con cupones por referir amigos que hagan su primera compra.

App Copec — en primera carga o con cupones por referir amigos que hagan su primera compra. Caja Los Andes: Socios deben pagar a través de la App Copec — $15 x litro. Un uso mensual.

Socios deben pagar a través de la App Copec — Un uso mensual. Pedidos Ya (Repartidores): Pagando con App Copec — Desde $10 x litro. Para repartidores. Un uso semanal.

Pagando con App Copec — Para repartidores. Un uso semanal. DiDi (Conductores): Pagando con App Copec — $15 x litro. Para socios conductores.

Aramco: