Joven chef chileno vivirá una pasantía en Celler Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo

Felipe Zamorano, joven chef chileno y egresado de INACAP, fue seleccionado para realizar una pasantía de cuatro meses en El Celler de Can Roca, el prestigioso restaurante catalán con tres estrellas Michelin y considerado uno de los mejores del mundo.

Su elección se produjo tras la visita a Chile del reconocido sommelier Josep Roca, en el marco de una colaboración entre INACAP y Forum BBVA, donde cinco estudiantes tuvieron la oportunidad de cocinar junto a su equipo durante una cena en el Hotel Mandarin.

“Fueron cuatro días muy intensos de trabajo, en los que nos ocupamos del mise en place (preparación previa), con mucha energía y ganas de aprender. Creo que me eligieron porque me tocó trabajar en la parte menos visible y glamorosa del proceso de preparación de los platos, y no tuve problemas en hacerlo. Todavía estoy tomando el peso a lo que significa esta oportunidad, pero trato de mantenerme con los pies en la tierra, pues ahora empieza lo difícil”, cuenta Zamorano.



Con 24 años, titulado de Gastronomía Internacional y egresado de Administración Gastronómica de INACAP Sede Apoquindo, cuenta con experiencia en el mundo gastronómico: mientras estudiaba, participó como commis (ayudante de cocina) del equipo que representó a Chile en el Bocuse d’Or en Lyon 2022-2023.

Actualmente trabaja en el restaurante Ocean Pacific’s, como chef de partie (coordinador de los cuartos de cocina) y encargado gastronómico en eventos de alta complejidad, incluyendo menús de degustación, catas y servicios para instituciones. Paralelamente, colabora con el chef Sebastián Salas en experiencias privadas y sigue vinculado al equipo chileno del Bocuse d’Or.

“Si bien tengo la ambición de tener algún día mi propio restaurante, mi verdadero sueño es representar a Chile como chef principal en el Bocuse d’Or; por lo que todo lo que he hecho y lo que espero aprender en la pasantía quiero volcarlo a ese objetivo”, explica el joven chef.

La elección de Felipe se realizó en el marco de la visita a Chile de Josep Roca, organizada por INACAP y Forum BBVA, la que consideró charlas dirigidas a colaboradores, docentes y estudiantes de INACAP, así como a representantes de Forum BBVA y de la industria de la gastronomía. Las charlas abordaron diversos temas relativos a la importancia del trabajo colaborativo y la excelencia con sentido, con una visión profundamente humana sobre el trabajo bien hecho; también profundizó en las iniciativas con que su restaurante se compromete con la sostenibilidad.

“Voy a un restaurante que equilibra muy bien la innovación con el sabor. Por lo que me tocó colaborar en la cena de Mandarin, se trata de un equipo muy abierto y generoso para compartir lo que sabe, por lo que estoy entusiasmado por lo que podré aprender en esos meses. La pasantía debería empezar en enero y espero estar a la altura del desafío, y así dejar la puerta abierta para que otros compañeros tengan después esta misma oportunidad”, concluye Felipe.



El Celler Can Roca es propiedad de los hermanos Joan, Jordi y Josep Roca, donde Josep es el sommelier y encargado del maridaje. Entre sus numerosos reconocimientos, se encuentran el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Maître (2004), Mejor Sumiller (2010), el Premio al Mejor Sumiller de la Academia Internacional de Gastronomía (2005 y 2011), el Gueridón de Oro al Mejor Maître (2013) y el Premio Especial al Sumiller de la Guía Michelin en 2023.