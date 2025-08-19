La empanada de pino está entre los mejores pasteles salados del mundo

A nivel sudamericano, solo el pastel de Brasil (7) y las empanadas tucumanas (10) ocupan mejores posiciones que nuestra empanada de pino.

La empanada de pino chilena se ubica entre los mejores pasteles salados del mundo, mientras que a nivel continental ocupa el cuarto lugar, tras alimentos de este tipo elaborados en Brasil, Argentina y Jamaica, según reveló el sitio web especializado Taste Atlas.

Para Taste Atlas la típica empanada de pino de Chile se ubica en el lugar 34 de un total de 50 pasteles salados que incluyó en su lista, que está liderada por el pazarske mantije, de Serbia; el Burek, de Bosnia y Herzegovina, y la Banitsa con queso, de Bulgaria.

A nivel sudamericano, solamente el denominado pastel, de Brasil (7) y las empanadas tucumanas (10) ocupan mejores posiciones que nuestro alimento, que antes estaba muy asociado a las Fiestas Patrias, pero en la actualidad se consume durante todo el año.

Las empanadas de pino de Chile “se preparan comúnmente con masa de harina de trigo rellena de cebolla, carne molida, aceitunas, pasas y huevos duros, las cuales suelen hornearse“, detalla el sitio.

Otros alimentos chilenos premiados por Taste Atlas además de la empanada de pino

No es primera vez que el portal que elabora rankings de alimentos, aliños y bebidas de todo el mundo ubica a los chilenos entre los mejores del mundo, tal como ocurrió con la marraqueta, el chancho en piedra, las machas a la parmesana o el cola de mono, entre otros.

De hecho, en diciembre del año pasado Taste Atlas coronó al merkén chileno como el mejor condimento del mundo, tras ocupar el primer lugar con un 4,7 de un total de 5 en la categoría especias y condimentos, superando al popular garam masala de la India, que obtuvo un 4,6.