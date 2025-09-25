Chilenos eligen su desayuno preferido: pan con palta se alza como el rey indiscutido

La palta supera al huevo como el principal acompañante del pan en las mañanas, elegido como alimento esencial del desayuno.

El pan con palta se consolida como el protagonista indiscutido de las mañanas en Chile, según la última encuesta Cadem sobre hábitos de desayuno. El 61% de los chilenos lo elige como su acompañamiento favorito, superando por amplio margen al clásico pan con huevo, que alcanza un 45%.

Esta preferencia refleja una tendencia que combina sabor, tradición y una creciente conciencia por una alimentación más saludable.

El desayuno sigue siendo un momento importante para la mayoría: el 65% de los encuestados asegura tomar desayuno todos los días, y un 47% lo considera un momento “sagrado”. Más aún, un 53% afirma que simplemente no funciona sin él. El horario predilecto entre semana es entre las 7:00 y 9:00 de la mañana (47%), mientras que los fines de semana el desayuno se corre entre las 9:00 y 11:00 horas (55%), dejando espacio para una experiencia más pausada y sabrosa.

El pan, elegido por un 33% como el alimento esencial del desayuno, encuentra en la palta a su pareja perfecta. La predilección por este fruto nacional no es solo cuestión de gusto: su versatilidad, valor nutricional y vínculo con la identidad gastronómica chilena lo han elevado a un ícono matutino.

Además, el desayuno salado lidera las preferencias de Cadem con un 38%, consolidando aún más la presencia de la palta en la mesa. El café, por su parte, también se alza como infaltable: el 54% lo prefiere por sobre el té (46%), y Nescafé se posiciona como la marca más recordada en este momento del día (60%).

El hogar sigue siendo el principal escenario para este ritual (70%), donde el sabor y la calidad pesan más que el precio (45% versus 17%). En este contexto, el pan con palta no solo alimenta, sino que también representa una costumbre profundamente arraigada que sigue marcando las mañanas de Chile.