El boom de los generadores de imágenes con IA

Cuando comencé mi carrera en diseño y publicidad hace más de 35 años, nunca podría haber imaginado que llegaría un día en que la inteligencia artificial, o en ese momento la computación, tendría un papel tan importante en los procesos creativos. De hecho, en esos años no teníamos acceso a programas de diseño; solo era lápiz, papel, letras transferibles o con suerte acceder a la fotocomposición.

Las últimas décadas los diseñadores han ampliado las limitaciones tradicionales impuestas por los software caros, a través de mercados en línea, la integración de la inteligencia artificial o las tecnologías de diseño 3D, ahora hay más flexibilidad para trabajar más rápido para completar o ampliar su visiones.

Hace poco más de 3 años, me puse curioso del mundo de la IA aplicada directamente a la creatividad. Llegue de la mano de otras plataformas de inteligencia colaborativa ligadas a procesos de automatización que venía aplicando a un emprendimiento de gestión de asociaciones. Inicialmente, la vi como una forma de reenfocar procesos, crear variaciones rápidas de un concepto y trabajar ideas en horas en lugar de días. Pero lo que descubrí fue mucho más, se me presentó un mundo de creatividad asistida donde la imaginación humana y la tecnología podían ir de la mano.

DALL·E: Mi primer encuentro

Recuerdo el día que probé DALL·E por primera vez. Había escuchado mucho sobre este generador de imágenes a partir de texto y lo que encontré cambió mi visión de la IA. Comencé con cosas simples y mi entusiasmo se transformó en horas y días frente al computador.

Lo primero que tuve que hacer fue entender que era un “prompt”, que en palabras simple son las indicaciones en formato de texto que le damos a la IA para la generación de un contenido y que lo transforme en una imagen. Arranqué con cosas simples como “Un desierto muy árido con tormentas de arena”.

El resultado fue impactante en segundos. Los colores, la textura de la arena, hasta unas ramas secas muy naturales, todo estaba allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era más que una herramienta para “jugar”, sino una extensión de mi mente creativa y se terminaba una época de buscar referencias para ilustrar conceptos. DALL·E no venía a reemplazar creatividad, sino a darme una herramienta para hacer los procesos en menor tiempo, aumentar y hasta redefinir mi creatividad.

Comencé a usar DALL·E para prototipar ideas, para imágenes en redes sociales y para experimentar con varios estilos de imágenes para campañas o licitaciones. Esta herramienta fue particularmente útil para entregar resultados variados, especialmente cuando exploraba más estilos de diseño y definir caminos creativos que antes me llevaban semanas.

MidJourney: explorando mundos imposibles

Un poco después conocí MidJourney y di otro vuelco interesante. Siento que DALL·E venia de un mundo menos creativo, el de OpenAI de ChatGPT, más dedicado a desarrollar y promover IA y sus múltiples usos.

A diferencia MidJourney que fue creada por una empresa independiente fundada por un equipo que incluía a David Holz cofundador de Leap Motion una empresa vincula a realidad virtual, realidad aumentada, juegos o aplicaciones educativas. Sentí que se habían enfocado más en el arte generado por IA, con mucha inspiración visual. Fue como haber cambiado de mano creativa, esta era más minuciosa, como que espiaba mundos imposibles y fantásticos.

Para una campaña de lanzamiento de un celular necesitaba crear conceptos visuales para un universo en torno a la moda sostenible y el arte japonés del origami. Quería algo natural y minimalista pero no encontraba una referencia clara. Fue entonces cuando decidí utilizar MidJourney. El resultado no solo superó las expectativas, sino que me dio otra visión creativa del proyecto.

Esas imágenes nuevas me mostraron que usar esta plataforma podía ser de alguna manera un nuevo estilo de musa visual, que me permitía tomar mis conceptos y expandirlos más allá de lo que podía haber concebido inicialmente, fusionando la AI con mi criterio creativo.

PixVerse: llevando ideas a la animación de manera divertida

En junio de año pasado, me topé con PixVerse y me sorprendió cómo podía transformar ideas desde un texto o imagen a video en cuestión de segundos. Su uso se centra en experiencias inmersivas más de entretención. Es la que menudo lanza famosos videos virales que se transforman en tendencia, como los de las minifiguras trabajando o el abrazo con superhéroes. También es muy buena para darle movimiento a fotografías antiguas.

En los últimos meses han incorporado distintas calidades de resolución, modo de voz humana y efectos de sonido creados desde texto. Es excelente para reconocimiento facial y te da varias opciones de relación de aspecto. Esta semana sumaron una opción de poder crear desde un mismo “prompt” o imagen hasta 4 nuevas animaciones.

Aunque su enfoque no es tan profesional como otras herramientas, está particularmente bien adaptado para crear contenido atractivo para redes sociales. PixVerse es un imprescindible en la caja de herramientas de cualquier generador de contenidos o equipo que trabaje en un área donde la velocidad y el impacto visual sean primordiales.

Runway: edición y movimiento impulsados por IA

Pero si algo lo cerró todo para mí profesionalmente, fue Runway. Una herramienta que me liberó de mis límites creativos y me llevo a poder generar películas y animaciones de alta definición en segundos con solo redactar un buen “prompt” basado, no solamente en lo que buscaba visualmente, sino también en detalles de movimientos de cámaras, dirección de arte específica, lentes o velocidad de movimientos. Fue una puerta de entrada a un mundo donde conceptos, tramas e ideas podían pasar de pensamiento a pantalla en minutos, acelerando los plazos de entrega de ideas claras a marcas y clientes.

En un proyecto de licitación utilicé Runway para generar bucles animados que fui combinando visualmente con otras herramientas de edición, para llevar al cliente a través de un recorrido virtual interactivo. La última incorporación de Runway Gen4 Turbo se centra en mejorar la experiencia del usuario con herramientas que permiten la creación rápida y efectiva de contenido multimedia. Una herramienta que no solo ahorra tiempo, sino que te da la libertad de experimentar y arriesgar más en cada pieza visual.

IA como un estímulo creativo

Hoy, después de haber explorado varias de estas herramientas, y que las utilizo en presentaciones de campañas, licitaciones, ilustraciones y videos para particulares o marcas, puedo decir que la IA no viene a reemplazar la creatividad humana, sino a expandirla y ayudando a generando nuevas áreas de negocio creativas. El truco está en conocerlas, saber cómo implementarlas combinando su poder de procesamiento con la intuición y discreción humana. Como director creativo, aprovecho la IA no solo para la creación rápida de bocetos de ideas, sino también para probar escenarios alternativos, para capturar y comunicar ideas y emociones visuales; probar conceptos sin sobreexponer o malgastar recursos tanto humanos como administrativos. Al igual que en los 80 los programas de diseño llegaron para agilizar nuestros procesos creativos, creo que la IA está en ese mismo momento.

Te animo a que visites estas u otras app o plataformas por tu cuenta, sin miedo y con curiosidad. Porque el futuro no será una cuestión de elegir entre creatividad o IA, sino en descubrir cómo aprovecharlas juntas así superar lo que pensábamos que tenía un límite.