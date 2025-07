Europa investiga a TikTok por posible espionaje por segunda vez este año: el antecedente del caso de Meta

TikTok enfrenta una nueva investigación de la Unión Europea por espionaje y privacidad en relación a datos de usuarios enviados a China, según dio a conocer la Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés). La organización ya había realizado una pesquisa a principio de año, la cual terminó con una multa de 530 millones de euros.

La primera investigación que realizó la DPC estableció que TikTok pone en riesgo de espionaje a sus usuarios al permitir el acceso remoto a sus datos desde China. La aplicación había asegurado inicialmente que no almacenaba datos de usuarios europeos en China y que solo se podía acceder a ellos de forma remota, algo de lo que posteriormente tuvo que retractarse al admitir que sí almacenaba información en servidores chinos.

“Como resultado de esa consideración, la DPC ha decidido ahora abrir esta nueva investigación sobre TikTok“, reveló el organismo de control establecido en Irlanda.

“El propósito de la investigación es determinar si TikTok ha cumplido con sus obligaciones relevantes bajo el RGPD en el contexto de las transferencias ahora en cuestión, incluida la legalidad de las transferencias“, añadió el regulador, que se refería a las estrictas normas de privacidad que maneja la Unión Europea conocida como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Desde la aplicación no se ha entregado una declaración pública, que también enfrenta problemas en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump asegura tener un comprador para que ByteDance, la empresa matriz, ceda la propiedad en suelo norteamericano.

Meta, la empresa madre de apps como Facebook, Instagram y WhatsApp, también ha sido investigada y multada por la Unión Europea, siguiendo la lógica de sus duras medidas en contra del almacenamiento y protección de datos de usuarios digitales.

Un caso similar al de la primera investigación a TikTok ocurrió en mayo de 2023, donde la DPC sancionó a la firma de Mark Zuckerberg por transferir datos de usuarios europeos a EE.UU., violando el RGPD. En aquella oportunidad, el castigo fue mucho peor, pues Meta fue sancionada con 1.200 millones de euros.

Actualmente uno de sus líos legales más importante es el modelo Consent or Pay (Consiente o Paga, en español), programa en que el usuario debe elegir dar su consentimiento para que la plataforma use sus datos personales para publicidad dirigida o pagar una suscripción en caso de no querer dar el consentimiento.

Desde Meta aseguran que es muy poco probable que ofrezca más cambios a su modelo de pago por consentimiento, lo que se traducirá probablemente en nuevos cargos antimonopolio por parte de la UE y cuantiosas multas diarias de hasta el 5%.